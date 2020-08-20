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В Киеве ограничат проезд на аварийном мосту Патона

20 августа, 12:28

Наталья Руда Наталья Руда

Работы будут проводиться в направлении Левого берега 22 августа

В Киеве с 9:00 до 18:00 22 августа частично ограничат движение на аварийном мосту им. Патона.

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Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

Как уточнили дорожники, на мосту будут проводить комплекс противоаварийных работ. Работы будут проводиться в направлении Левого берега.

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Напомним, что движение на мосту Патона было открыто в 1953 году, до 2004 года по мосту шла трамвайная линия. На момент строительства он был самым большим в Европе цельносварным мостом. Сама переправа названа в честь академика Евгения Патона, который принимал участие в ее проектировании.

Ранее сайт "Сегодня" выяснял, как городские власти будут спасать один из самых старых мостов Киева и в чем причина задержки его ремонта. При этом сам мост находится в аварийном состоянии с 2014 года, а с 2018-го он был признан критически аварийным. Кроме того, в этом году на мосту несколько раз прорывало теплотрассу.

Кроме того, смотрите в сюжете, как сайт "Сегодня" ранее проинспектировал строительство Подольско-Воскресенского моста в столице, проплыв по Днепру:

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Киев ремонт мост патона

Источник: Сегодня

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