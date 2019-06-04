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В Киеве ограничат въезд грузовиков

4 июня, 14:53

Такие ограничения вводятся в период, когда температура воздуха достигает более +28 °С

Фото: dp.informator.ua
Фото: dp.informator.ua.

В связи с повышением температуры воздуха в Киеве ограничат движение большегрузного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"С 10:00 до 22:00 вводится ограничение движения на улично-дорожной сети Киева для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 т и нагрузкой на ось более 7 т", - говорится в сообщении.

Такие ограничения вводятся в период, когда температура воздуха достигает более +28 °С.

Напомним, что спасатели объявляли высокую пожарную опасность. Специалисты призвали киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах. Во всех случаях следует звонить "101" и вызывать пожарных.

Ранее сообщалось, что нынешняя весна заняла четвертую позицию среди самых теплых в Киеве с 1881 года. Средняя весенняя температура воздуха весной составляла +10,9ºС, что на 2,7ºС выше климатической нормы. При этом метеорологическое лето в Киеве началось 13 мая.

Отметим, что в Дарницком районе столицы на улице Севастопольской местные жители устали страдать от глубоких ям и обозначили самую большую колдобину треногой, в которую запихнули ветку дерева. 

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