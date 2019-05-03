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В Киеве ограничили движение на Голосеевском проспекте

3 мая, 08:44

Водителей попросили не оставлять свои транспортные средства на проезжей части и тротуарах

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве на сутки ограничили движение транспорта на Голосеевском проспекте, сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор".

"С 7:00 3 мая в 10:00 4 мая в связи с текущим ремонтом асфальтобетонного покрытия на просп. Голосеевском на участке от дома №48 до Голосеевской площади будет частично ограничено движение транспорта", – говорится в сообщении.

Водителей попросили не оставлять свои транспортные средства на проезжей части и тротуарах ремонтируемого участка Голосеевского проспекта, чтобы не мешать дорожным работам.

Напомним, что до 22:00 2 июня в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на Южном мостовом переходе частично ограничено движение транспорта в направлении с Надднепрянского шоссе на эстакаду Южного мостового перехода, возле станции метро "Выдубичи".

А с 6:00 1 мая в связи с продолжением выполнения работ по капитальному ремонту проспекта Академика Палладина движение транспорта на участке от ул. Академика Ефремова до Кольцевой дороги закрыто. Движение транспорта осуществляется по встречной полосе.

Отметим, что в Киеве готовят к сносу Рыбальский мост. Также мы писали, что с Шулявского моста сняли все плиты и демонтировали оставшиеся опоры. 


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Тег транспорт, Киев, Голосеевский проспект

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