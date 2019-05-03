В Киеве ограничили движение на Голосеевском проспекте
Водителей попросили не оставлять свои транспортные средства на проезжей части и тротуарах
В Киеве на сутки ограничили движение транспорта на Голосеевском проспекте, сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор".
"С 7:00 3 мая в 10:00 4 мая в связи с текущим ремонтом асфальтобетонного покрытия на просп. Голосеевском на участке от дома №48 до Голосеевской площади будет частично ограничено движение транспорта", – говорится в сообщении.
Водителей попросили не оставлять свои транспортные средства на проезжей части и тротуарах ремонтируемого участка Голосеевского проспекта, чтобы не мешать дорожным работам.
Напомним, что до 22:00 2 июня в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на Южном мостовом переходе частично ограничено движение транспорта в направлении с Надднепрянского шоссе на эстакаду Южного мостового перехода, возле станции метро "Выдубичи".
А с 6:00 1 мая в связи с продолжением выполнения работ по капитальному ремонту проспекта Академика Палладина движение транспорта на участке от ул. Академика Ефремова до Кольцевой дороги закрыто. Движение транспорта осуществляется по встречной полосе.
Отметим, что в Киеве готовят к сносу Рыбальский мост. Также мы писали, что с Шулявского моста сняли все плиты и демонтировали оставшиеся опоры.
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