Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,59
29,81
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Транспорт

ФОТОФАКТ. В Киеве ограничили проезд по проспекту Победы: разбирают Шулявский мост

Сегодня, 11:12

От путепровода остались две опоры

Фото: Мила Князьская-Ханова

В Киеве 25 апреля утром частично ограничен проезд по проспекту Победы возле станции метро "Шулявская". Там сейчас продолжается демонтаж Шулявского путепровода.

Так, сейчас в месте проведения работ для проезда открыта лишь одна полоса. На месте работает регулировщик. В районе дорожных работ образовалась пробка.

Данные сервиса Google Maps

Отметим, что по состоянию на 10:30 утра от путепровода остались лишь две опоры и одна бетонная плита пролета. Экскаваторы демонтируют насыпь на съезде с моста на улицу Довженко.

Напомним, в ближайшие дни от "уставшего" Шулявского моста ничего не останется: с него сняли почти все плиты, которые вскоре вывезут, а в последние дни апреля демонтируют и пару оставшихся опор. Путепровод, который существовал с 1964 года, в последние 20 лет своей "жизни" стал частью городской культуры. Под мостом бурлили интернациональные разборки между торговцами на крупнейшем рынке секонд-хенда, где можно было найти все, а на его строениях творили городские художники и веселились шутники. "Сегодня" вспоминает самые яркие истории, которые оставляет нам на память легендарный Шулявский путепровод.

Ранее мы сообщали, что работы по сносу Шулявского моста планируют полностью закончить уже на этой неделе. Железобетонные конструкции снимают с помощью мобильных платформ, которые рабочие прозвали "мегадомкратом" или "Оптимусом Праймом", как героя "Трансформеров". При этом со стороны улицы Довженко огромная буронабивная машина уже задействована в работах по постройке нового путепровода. Также с прошлой субботы действовали частичные ограничения движения транспорта по проспекту Победы в районе моста: из восьми полос работало четыре.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, шулявский путепровод, проспект победы, шулявский мост

Вы сейчас просматриваете новость " ФОТОФАКТ. В Киеве ограничили проезд по проспекту Победы: разбирают Шулявский мост". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Мила Князьская-Ханова

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прощаемся с Шулявским мостом: необычные истории, которые пережил "уставший" путепровод

22 апреля, 10:49

Под мостом пять раз горел легендарный "секонд", а горожане "лечили" дорогу подорожником и магией

ФОТОФАКТ. Проезд открыт: Шулявский путепровод полностью разобрали над проспектом Победы

19 апреля, 15:14

Движение транспорта по проспекту Победы уже осуществляется в обе стороны

Последние дни Шулявского моста: опоры путепровода срежут алмазами

18 апреля, 09:29

После демонтажа опор их измельчат и вывезут для утилизации на полигон

Снос Шулявского моста с высоты птичьего полета – фото и видео

15 апреля, 18:35

Как выглядит перемещение 600-тонного пролета моста на домкратной платформе-транспортере

«Не бойтесь измены»

«Три упражнения от тревоги, которым меня научил психотерапевт»

Алекс Родригес и Джей Ло (в крошечном бикини) отдыхают на пляже

Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

Бразильский Халк вызвал на бой иранского Халка

В МВД прокомментировали демонстрацию Зеленским бюллетеня

Каким должен быть завтрак ребенка: 4 основы правильного питания

Почти близнецы: 7 звездных пар, в которых муж и жена похожи

Новый способ удаления царапин за 5 минут

«Сбежавший с Украины» Матиос объяснил свое исчезновение

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

Вчера, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

Вчера, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

23 апреля, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Обидел учителя — штраф: Рада пытается защитить учителей, а родители школьников паникуют

23 апреля, 07:00

Педагогов хотят оградить от насилия. Родители: учителя могут злоупотреблять нормой

Аваков: почему Гиркину с НВФ дали пройти из Славянска в Донецк

Итальянская телеведущая, перед которой не устоял Балотелли

В Минкульте назвали зарплату Нищука за март