ФОТОФАКТ. В Киеве ограничили проезд по проспекту Победы: разбирают Шулявский мост

От путепровода остались две опоры

Фото: Мила Князьская-Ханова

В Киеве 25 апреля утром частично ограничен проезд по проспекту Победы возле станции метро "Шулявская". Там сейчас продолжается демонтаж Шулявского путепровода.



























Так, сейчас в месте проведения работ для проезда открыта лишь одна полоса. На месте работает регулировщик. В районе дорожных работ образовалась пробка.

Данные сервиса Google Maps

Отметим, что по состоянию на 10:30 утра от путепровода остались лишь две опоры и одна бетонная плита пролета. Экскаваторы демонтируют насыпь на съезде с моста на улицу Довженко.

Напомним, в ближайшие дни от "уставшего" Шулявского моста ничего не останется: с него сняли почти все плиты, которые вскоре вывезут, а в последние дни апреля демонтируют и пару оставшихся опор. Путепровод, который существовал с 1964 года, в последние 20 лет своей "жизни" стал частью городской культуры. Под мостом бурлили интернациональные разборки между торговцами на крупнейшем рынке секонд-хенда, где можно было найти все, а на его строениях творили городские художники и веселились шутники. "Сегодня" вспоминает самые яркие истории, которые оставляет нам на память легендарный Шулявский путепровод.

Ранее мы сообщали, что работы по сносу Шулявского моста планируют полностью закончить уже на этой неделе. Железобетонные конструкции снимают с помощью мобильных платформ, которые рабочие прозвали "мегадомкратом" или "Оптимусом Праймом", как героя "Трансформеров". При этом со стороны улицы Довженко огромная буронабивная машина уже задействована в работах по постройке нового путепровода. Также с прошлой субботы действовали частичные ограничения движения транспорта по проспекту Победы в районе моста: из восьми полос работало четыре.

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