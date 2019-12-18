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В Киеве отменили электрички и ремонтируют мост Патона: город парализовали пробки

18 декабря, 09:06

По данным сервиса Google Maps, в городе утром зафиксировано более 10 ДТП

Киев с самого утра в среду, 18 декабря, сковали традиционные пробки, однако ситуация ухудшается тем, что с вечера 17 декабря на мосту Патона из-за ремонта ограничено движение транспорта на крайней правой полосе в направлении левого берега. Как сообщали в КК "Киевавтодор", ремонт аварийного проседания покрытия продлится до 6:00 23 декабря.

По данным сервиса Google Maps, в городе утром зафиксировано более 10 ДТП. Движение усложнено на Дарницком мосту и Дарницком шоссе, на Южном мосту и проспекте Бажана, на Набережном шоссе, Северном мосту, проспекте Генерала Ватутина и бульваре Перова.

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В центре проезд пока что свободен, но проблемы наблюдаются на проспекте Победы, улице Вадима Гетьмана, проспекте Леся Курбаса и проспекте Академика Палладина.

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Кроме того, усложнен выезд с Софиевской Борщаговки, пробки есть на Большой окружной, небольшие тянучки есть на Столичном шоссе.

Вместе с тем утром 18 декабря, как сообщает "Киевпастранс", в очередной раз отменены несколько рейсов городской электрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7302, 7311/12, 7321.

Напомним, что в Киеве до конца года полностью перекрыли движение на половине путепровода на стыке проспектов Комарова и Леся Курбаса (возле платформы "Борщаговка" и станции скоростного трамвая "Семьи Сосниных"), ведущей в сторону центра города.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу старого и возведению нового Шулявского путепровода.

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Киев пробки мост патона

Источник: Сегодня

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