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В Киеве отремонтируют Дарницкую площадь: движение транспорта ограничат

4 июля, 08:56

До 2020 года высокопрочным материалом будет покрыто проезжую часть на площади

Фото из архивов "Сегодня"
Фото из архивов "Сегодня".

В мэрии, вероятно, подумали, что пробок и одновременных ремонтов в городе мало, и пообещали отремонтировать Дарницкую (бывшую Ленинградскую) площадь. О подготовительных работах на самом крупном транспортном узле левого берега заявил замглавы КГГА Дмитрий Давтян.

По его словам, до 2020 года высокопрочным материалом будет покрыто проезжую часть на площади, а на тротуарах вокруг нее заменят плитку, обновят переходы и установят современное освещение. На время работ движение транспорта тоже ограничат. Ранее, чтобы избежать заторов на Дарницкой площади, обещали построить современную транспортную развязку, но, видимо, власти отказались от этой идеи.

Напомним, что в Киеве до конца года полностью перекрыли движение на половине путепровода на стыке проспекта Комарова и Леся Курбаса (возле платформы "Борщаговка" и станции скоростного трамвая "Семьи Сосниных"), ведущей в сторону центра города. 

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода. Новости "Сегодня" сообщали, что ранее на площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.


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Тег Киев, ремонт, дороги

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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