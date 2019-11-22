В Киеве перекроют Южный мост и остановят скоростной трамвай

Также 23 ноября в связи с проведением массовых мероприятий ко Дню памяти жертв голодоморов изменится движение городского пассажирского транспорта

Фото: facebook.com/kievavtodor

С 21:00 22 ноября до 7:00 23 ноября на Южном мосту в Киеве снова ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор".

"Из-за аварийного состояния одного из деформационных швов (с момента строительства мост капитально не ремонтировался) мы проводим текущий ремонт шва. Чтобы уменьшить влияние на трафик ремонт проведем в ночь на субботу. Работы будут выполняться в направлении станции метро "Выдубичи", – говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе Киевской городской государственной администрации сообщили, что 23 и 24 ноября движение трамваев по маршруту № 1 будет приостановлено в связи с заменой путей.

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"Движение трамваев по маршруту № 1 будет приостановлено в связи с заменой путей до пересечения б-ра Кольцова с ул. Зодчих. Количество автобусов на маршруте № 2Т будет увеличено, запланированный интервал движения 7 минут (при условии отсутствия пробок/ДТП)", – говорится в сообщении.

Также 23 ноября в связи с проведением массовых мероприятий ко Дню памяти жертв голодоморов изменится движение и других видов городского пассажирского транспорта.

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С 13:00 до 15:00:

движение автобусов №№ 24, 62 будет организовано по маршруту: от Национального музея истории Украины во Второй Мировой войне и Ботанического сада до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского;

автобусы маршрута № 114 будут курсировать на участках от ул. Милославской до Почтовой площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" до Софийской площади.

С 16:00 до окончания мероприятий:

движение троллейбусов маршрута № 38 будет организовано от ст. м. "Выдубичи" до б-ра Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной)

движение автобусов маршрута № 24 будет организовано от железнодорожного вокзала "Центральный" до ул. Грушевского по собственному маршруту, далее ул. Московская – ул. Цитадельная – ул. Лаврская – Национальный музей истории Украины во Второй Мировой войне.

Автобусный маршрут общего пользования в режиме маршрутного такси № 520, будет организован по следующей схеме: ст. м. "Выдубичи" – Железнодорожное шоссе – Лыбидская площадь – ул. Большая Васильковская – ул. Евгения Коновальца – ул. Михаила Заднипровского – ул. Генерала Алмазова – ул. Цитадельная – ул. Лаврская – Национальный музей истории Украины во Второй Мировой войне.

Автобусный маршрут общего пользования в режиме маршрутного такси № 470 – по схеме: ул. Ягодная – просп. Науки – б-р Дружбы Народов – б-р Леси Украинки – ул. Генерала Алмазова – ул. Цитадельная – ул. Лаврская – Национальный музей истории Украины во Второй Мировой войне.

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