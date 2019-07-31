Фото: КК "Киевавтодор"

В Киеве почти на месяц ограничат движение на эстакаде Южного моста https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83 2019-07-31T16:03:00+03:00 Транспорт Будет ограничено для проезда 1,5 полосы движения

В Киеве с 22:00 2 августа до 31 августа на эстакаде Южного моста в направлении левого берега (ориентировочно 400 метров после Выдубичией) продолжится ремонт деформационных швов. В связи с этим будет ограничено для проезда 1,5 полосы движения.

Как сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор", после этого этапа дорожники будут ремонтировать шов на другой половине эстакады в этом же направлении.

Сейчас на эстакаде Южного моста уже заменили 28 деформационных швов. Еще один заменят в этом году.

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Всего на эстакаде предусмотрен ремонт 46 швов.

Напомним, что на данный момент в столице продолжается ремонт Борщаговского путепровода и строится Шулявский путепровод. Для того, чтобы смонтировать многотонный пролет Шулявского моста, в столице перекрывался проспект Победы.

Вместе с тем, также идут ремонтные работы на проспекте Бандеры длиной 4,5 км, одного из самых загруженных в городе. Работы идут перед Северным мостом — от проспекта Героев Сталинграда до улицы Богатырской. "Сегодня" побывали на месте работ и узнавали, как идет ремонт и грозят ли городу пробки.

Также в связи с ремонтом в Киеве частично ограничено движение на Дарницкой площади.

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