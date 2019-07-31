В Киеве почти на месяц ограничат движение на эстакаде Южного моста

В Киеве с 22:00 2 августа до 31 августа на эстакаде Южного моста в направлении левого берега (ориентировочно 400 метров после Выдубичией) продолжится ремонт деформационных швов. В связи с этим будет ограничено для проезда 1,5 полосы движения.
Как сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор", после этого этапа дорожники будут ремонтировать шов на другой половине эстакады в этом же направлении.
Сейчас на эстакаде Южного моста уже заменили 28 деформационных швов. Еще один заменят в этом году.
Всего на эстакаде предусмотрен ремонт 46 швов.
Напомним, что на данный момент в столице продолжается ремонт Борщаговского путепровода и строится Шулявский путепровод. Для того, чтобы смонтировать многотонный пролет Шулявского моста, в столице перекрывался проспект Победы.
Вместе с тем, также идут ремонтные работы на проспекте Бандеры длиной 4,5 км, одного из самых загруженных в городе. Работы идут перед Северным мостом — от проспекта Героев Сталинграда до улицы Богатырской. "Сегодня" побывали на месте работ и узнавали, как идет ремонт и грозят ли городу пробки.
Также в связи с ремонтом в Киеве частично ограничено движение на Дарницкой площади.
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