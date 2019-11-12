В Киеве появятся три больших веломаршрута

Веломаршруты будут пролегать с Троещины в центр, а также из центра - на Нивки и Сырец

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Для столичных велосипедистов разработали новые велодорожки, которые появятся уже в следующем году. Об этом в интервью сайту "Сегодня" сообщил советник мэра Киева Максим Бахматов.

"На следующий год запланировано три больших веломаршрута: с Троещины – в центр, из центра – на Нивки и Сырец. Работа ведется. Кстати, в Kyiv Traffic Group (группа специалистов по борьбе с пробками в Киеве – ред.) входят и велосипедисты. Нас объединяет то, что мы хотим улучшить трафик в Киеве, и сделать город удобным для всех", - рассказал Бахматов.

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Ранее на пролегающей через улицу Пушкинскую, которую обновляют за 144 млн гривен, велодорожке установили МАФ, перегородив проезд велосипедистам. Киоск оперативно демонтировали, но позже на велодорожке стали парковаться автомобили.

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Напомним, в столице между Почтовой площадью и мостом им. Патона построят новый веломаршрут. Его длина – ориентировочно 4,8 км. Веломагистраль построят вдоль зеленой зоны на месте демонтированного трамвайного пути. Разметку на велодорожке нанесут холодным двухкомпонентным пластиком. Вдоль веломаршрута будут площадки для отдыха с тенью. Также обустроят пешеходную прогулочную зону – отдельно от велочасти. Тротуар будет выполнен из ФЭМ-мощения. Кроме того, возле велодорожки будет обустроена укомплектованная "уличная мастерская" (станция ​​ремонта). Проект в полном объеме должен быть выполнен в апреле 2020 года, после этого начнутся строительные работы.

Также сообщалось, что мужчина взял прокатный велосипед и нес на плечах 400 м, пока его не увидели прохожие и не обратились в полицию. Преступнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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