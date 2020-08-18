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В Киеве предложили убрать с Подола трамваи

18 августа, 09:47

Наталья Руда Наталья Руда

На сайте петиций зарегистрирована инициатива по реорганизации трамвайной сети в столице

В Киеве предложили убрать трамваи с Подола, а трамвайный маршрут №14, который идет до Отрадного проспекта, перенести с Контрактовой площади на Лукьяновский рынок.

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Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевсовета.

По мнению автора петиции, в столице надо усовершенствовать трамвайную инфраструктуру. В частности, конечную остановку 14-го трамвая следует сделать на Лукьяновском рынке, а на Отрадном трамвай должен идти до улицы Симиренко.

"А с Подола, Глубочицкой, Дмитровской надо рельсы убрать i заменить эти трамваи на автобусный маршрут, а со временем – на электробусы", - говорится в петиции.

Кроме того, также автор петиции считает, что следует усовершенствовать конечную остановку скоростного трамвая на Старовокзальной.

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Напомним, что ранее в Департаменте инфраструктуры КГГА представили проект велодорожки вдоль Набережного шоссе, где раньше ходил легендарный трамвай №5. Жители столицы раскритиковали предложенные изменения, которые обойдутся городскому бюджету в 184 миллиона гривен.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко поручил до 2023 года построить трамвайную линию от улицы Старовокзальной до станции столичного метрополитена "Дворец спорта" с заездом на Вокзальную площадь в Шевченковском и Печерском районах. Речь идет о продлении линии скоростного трамвая до центра.

А еще в Киеве в 2020 году будет проведена оптимизация трамвайного движения Днепровского и Дарницкого районов.

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Киев трамвай подол петиция

Источник: Сегодня

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