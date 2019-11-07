Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,66
27,35

В Киеве снова не ездит городская электричка, а трамваи ходили со сбоями

7 ноября, 09:28

Несколько рейсов электрички отменили из-за недавней атаки вандалов, а трамваи задерживались по техпричинам

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве утром в четверг, 7 ноября, снова были отменены несколько рейсов городской электрички в связи с атакой вандалов на техстанции "Борщаговка", которая произошла еще в конце минувшего месяца. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

"В утренние часы по причине актов вандализма отменены такие рейсы городской электрички: 7302, 7311/12, 7321, 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421", – говорится в сообщении.

Кроме того, с перебоями утром ходили трамваи №28, 33, 35.

Реклама

В частности, движение трамваев задерживалось по ул. Кибальчича в направлении ул. Сабурова по техническим причинам. После вызова рабочих движение восстановили в 7:37 с отклонением от графика.

В тренде
Что происходит с пробками в Киеве: прямой разговор с советником мэра Максимом Бахматовым (видео)

Как сообщалось ранее, неизвестные в балаклавах разгромили вагон пригородной электрички Киев – Фастов. Вандалы в электричке разбили окна, битое стекло было рассыпано по всему полу. Также были вырваны части сидений. Многие пользователи соцсетей были возмущены произошедшим, призывали правоохранителей разыскать вандалов и заставить заплатить ущерб.

Напомним, что на Русановке в Киеве изуродовали скульптуру "Бабушки с кравчучкой". Бабушке "сняли" смешную шапку и практически полностью раскурочили голову.

Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

транспорт Киев электричка

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве закрыли центральные станции метро: названа причина
В Киеве закрыли центральные станции метро: названа причинаПроисшествия
Из аэропорта
Из аэропорта "Киев" срочно эвакуируют пассажиров: стали известны причиныПроисшествия
Китайцы построят
Китайцы построят "кольцо" вокруг КиеваТранспорт
На ключевых станциях киевского метрополитена произошло ЧП
На ключевых станциях киевского метрополитена произошло ЧППроисшествия
Киев закрывают для грузовиков: когда и как будут ездить фуры
Киев закрывают для грузовиков: когда и как будут ездить фурыТранспорт
В Киеве временно закрыли три трамвайных маршрута
В Киеве временно закрыли три трамвайных маршрутаТранспорт

Новости партнеров

Loading...
загрузка...