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В Киеве с 1 июля запустят городскую электричку: как она будет работать

30 июня, 19:01

Руслан Ровик Руслан Ровик

Движение электрички будет кольцевым, в нем задействуют все станции и остановки

В Киеве с 1 июля возобновят кольцевое движение городской электрички.

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Об этом сообщили на официальном сайте Киевской городской государственной администрации.

Движение поездов будет осуществляться по такой схеме:

- в утренний час пик поезда будут ходить в направлении Е1: Дарница – Почайна – Борщаговка – Киев-Пассажирский – Дарница;

- в вечерний час пик основное движение будет идти в направлении Е2: Дарница – Киев-Пассажирский – Борщаговка – Почайна – Дарница.

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В выходные дни городская электричка будет курсировать в обоих направления согласно расписанию, будут задействованы все ранее использовавшиеся станции и остановки.

Напомним, что столичный наземный общественный транспорт возобновил работу в нормальном режиме с 23 мая. Метро в Киеве запустили с 25 мая.

Отметим, что с 1 июня в столице начался новый этап снятия карантинных ограничений. Так, открылись детские сады, спортивные комплексы и залы, фитнес-центры (кроме бассейнов), детско-юношеские спортивные школы. Возобновляют работу также учреждения высшего и профессионально-технического образования для выпускников и абитуриентов. При этом, согласно требованиям Минздрава, Киев не готов к очередному ослаблению карантина.

Также смотрите в сюжете, как в столице открывались столичные торгово-развлекательные центры:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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транспорт Киев КГГА карантин электричка городская электричка

Источник: Сегодня

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