В Киеве троллейбус №7 изменит маршрут до конца апреля
Изменения связаны с капитальным ремонтом на Чернобыльской
В Киеве как минимум на 15 дней изменится маршрут троллейбуса №7. Так, изменения вносят с 11 апреля ориентировочно до 26 апреля, сообщает "Киевпастранс".
Это связано с проведением капитального ремонта ул. Чернобыльской на участке от проспекта Победы до ул. Феодоры Пушиной (в направлении ул. Академика Ефремова).
На время выполнения работ движение троллейбусов в направлении ул. Чернобыльской организовано так: от ст. м. "Площадь Льва Толстого" до ст. м. "Житомирская" по действующей схеме движения, далее: ул. Академика Палладина – б-р Академика Вернадского – ул. Академика Ефремова – ул. Чернобыльская; в обратном направлении – по действующему маршруту.
Напомним, после того как полиция перекрыла движение по Шулявскому мосту, а дорожные рабочие активизировали подготовительную работу по демонтажу "уставшего" путепроповода, были изменены маршруты троллейбусов 21, 22, 27, 30 и 42. Кроме того, вместо части "рогатых" временно будут задействованы автобусы.
Кроме того, до 2023 года Киев планирует закупить более 400 трамваев, троллейбусов и электробусов. Об этом говорится в городской целевой программе развития транспортной инфраструктуры города, которую согласовали депутаты на заседании постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Киевского горсовета.
"Общий бюджет программы, рассчитанной на пять лет, – 76,4 млрд грн. Большую часть – 69,8 млрд грн – будет финансировать город, остальную сумму планируем получить из госбюджета, от инвесторов и кредиторов. Значительное внимание – капитальному ремонту дорог. Также в программе заложены расходы на строительство новых станций метрополитена. Их за пять лет должно быть более 20. В рамках развития городского общественного транспорта должны до 2023 года закупить более 400 трамваев, троллейбусов и электробусов", – заявил председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета Андрей Странников.
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