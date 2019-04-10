В Киеве троллейбус №7 изменит маршрут до конца апреля

Изменения связаны с капитальным ремонтом на Чернобыльской

В Запорожье закупят новые троллейбусы и трамваи. Фото: пресс-служба мэрии Запорожья

В Киеве троллейбус №7 изменит маршрут до конца апреля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d62/bc6/5c6d62bc6c1c3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d62/bc6/5c6d62bc6c1c3.jpg 2019-04-10T17:51:00+03:00 Транспорт Изменения связаны с капитальным ремонтом на Чернобыльской

В Киеве как минимум на 15 дней изменится маршрут троллейбуса №7. Так, изменения вносят с 11 апреля ориентировочно до 26 апреля, сообщает "Киевпастранс".

Это связано с проведением капитального ремонта ул. Чернобыльской на участке от проспекта Победы до ул. Феодоры Пушиной (в направлении ул. Академика Ефремова).

На время выполнения работ движение троллейбусов в направлении ул. Чернобыльской организовано так: от ст. м. "Площадь Льва Толстого" до ст. м. "Житомирская" по действующей схеме движения, далее: ул. Академика Палладина – б-р Академика Вернадского – ул. Академика Ефремова – ул. Чернобыльская; в обратном направлении – по действующему маршруту.

Напомним, после того как полиция перекрыла движение по Шулявскому мосту, а дорожные рабочие активизировали подготовительную работу по демонтажу "уставшего" путепроповода, были изменены маршруты троллейбусов 21, 22, 27, 30 и 42. Кроме того, вместо части "рогатых" временно будут задействованы автобусы.

Кроме того, до 2023 года Киев планирует закупить более 400 трамваев, троллейбусов и электробусов. Об этом говорится в городской целевой программе развития транспортной инфраструктуры города, которую согласовали депутаты на заседании постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Киевского горсовета.

"Общий бюджет программы, рассчитанной на пять лет, – 76,4 млрд грн. Большую часть – 69,8 млрд грн – будет финансировать город, остальную сумму планируем получить из госбюджета, от инвесторов и кредиторов. Значительное внимание – капитальному ремонту дорог. Также в программе заложены расходы на строительство новых станций метрополитена. Их за пять лет должно быть более 20. В рамках развития городского общественного транспорта должны до 2023 года закупить более 400 трамваев, троллейбусов и электробусов", – заявил председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета Андрей Странников.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве троллейбус №7 изменит маршрут до конца апреля". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.