В Киеве в пятницу вечером перекроют Крещатик

Здание КГГА в Киеве / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В субботу, 10 августа, в столице состоится фестиваль "Сильные Украины". Во время подготовки локации и в во время праздника часть улицы Крещатик (от пересечения с улицей Прорезной до пересечения с улицей Богдана Хмельницкого) будет закрыта для автомобильного движения. Запрет движения всех видов транспортных средств продлится с 20:00 9 августа до 06:00 11 августа, сообщили в КГГА.

В рамках фестиваля состоится турнир "Самая сильная семья Украины", шоу "Богатыри против грузовиков", демонстрация фильма "Иван Сила", показательные выступления стронгменов, а также будур работать стенды, посвященные легендарным украинским силачам. Соревнования будут входить в рейтинг высшей и первой лиг.

Реклама

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Киевской области в связи с ремонтом дороги на участке трассы Киев – Харьков перекрыли движения транспорта на три месяца.

"В связи с началом выполнения работ по капитальному ремонту транспортной развязки на дороге М-03 Киев – Харьков-Довжанский (км 25+307) движение автотранспорта будет закрыто на период с 20.07.2019 г. – 20.10.2019 г.", - сообщила пресс-служба "Укравтодора".

Новости "Сегодня" также сообщали, что в столице уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода. Ранее на площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама