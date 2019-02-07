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В Киеве внедорожник врезался в отбойник: есть пострадавший

Сегодня, 08:59

После столкновения автомобиль развернуло и он вылетел на обочину

Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua.
В Киеве внедорожник врезался в отбойник: есть пострадавший //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bd2/0b3/5c5bd20b3a1e2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bd2/0b3/5c5bd20b3a1e2.jpg Транспорт После столкновения автомобиль развернуло и он вылетел на обочину

На проспекте Победы в Киеве, где недавно столкнулись сразу пять автомобилей, внедорожник Mitsubishi врезался в отбойник и вылетел на обочину. В результате аварии пострадал водитель автомобиля, сообщает "Информатор".

ДТП произошло около 22:30 6 февраля. Как выяснилось, Mitsubishi Pajero двигался в четвертой полосе по проспекту Победы в сторону центра, но на скользкой дороге внедорожник занесло, автомобиль вылетел в отбойник. После удара авто развернуло – внедорожник вылетел на обочину передними колесами, а остальная часть кузова перегородила первую полосу проспекта Победы.

В результате аварии пострадал водитель внедорожника. Мужчину с травмами различной степени тяжести госпитализировали в ближайшую больницу.

Кроме того, 6 февраля около 13:00 в Киеве не поделили дорогу два легковых автомобиля. Авария произошла в Соломенском районе на перекрестке ул. Вацлава Гавела и Героев Севастополя. А 5 февраля на выезде из Киева грузовик, перевозивший МАФ, врезался в военный тягач КрАЗ, принадлежащий одной из воинских частей Воздушных сил ВС Украины в Житомирской области. 

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Тег Киев, ДТП, внедорожник, отбойник, проспект победы

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