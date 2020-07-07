В Киеве водителю пришло "письмо счастья" за чужое нарушение: что делать в таких случаях

Водители советуют обращаться в патрульную полицию, суд и даже в прокуратуру

С появлением в столице и Киевской области камер автофиксации нарушений скоростного режима киевским водителям стали приходить штрафы за чужие нарушения.

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Так, о подобном сообщается в паблике "Киев Оперативный". В частности, собственнику автомобиля Volkswagen АА1455ЕО пришел штраф за превышение скорости автомобилем Skoda на таких же номерах. Пользователи Сети предполагают, что водитель "чеха" попросту заклеил часть номерного знака, а в полиции не проверили эту информацию и выписали штраф на совершенно другую машину.

Вместе с тем, в комментариях водители делятся опытом, как избежать чужих штрафов. В частности, владельцы авто предлагают писать заявление на отмену протокола в управление Патрульной полиции на Народного ополчения, на которое отреагируют в течение трех-четырех недель. Другие же советуют отменять штраф только через суд или же обращаться в прокуратуру.

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Напомним, что в Украине с 1 июня заработала система видеофиксации нарушений ПДД, и за первые дни камеры "поймали" десятки тысяч нарушителей. В МВД объяснили, как можно проверить, придет ли вам "письмо счастья" за превышение скорости.

Пока камеры установлены в Киеве и Киевской области. В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливать по всей Украине.

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