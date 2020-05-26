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В Киеве возобновят работу городской электрички: названа дата

26 мая, 13:59

Мила Князьская-Ханова

Составы сейчас проходят ремонт

Городская электричка возобновит работу в столице одновременно со всем железнодорожным транспортом в стране.

"Это прописано в плане выхода из карантина, который разработало правительство. Согласно этому плану, уже с 1 июня в Украине планируют возобновить железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном и межобластном сообщении. В том числе, и в городской электричке", – сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он также сообщил, что "Киевпастранс" заказал филиалу "Укрзализныци" ремонт столичной городской электрички – поскольку электричка принадлежит "Укрзализныци", а город этот вид транспорта эксплуатирует.

"Планируется выполнить 48 текущих ремонтов электропоездов, а также их техническое обслуживание. Потому что много лет никто не занимался обновлением этих электричек", – подчеркнул Виталий Кличко.

Он напомнил, что столица уже возобновила работу наземного общественного транспорта и метро в обычном режиме.

"Будем наблюдать, как будет развиваться ситуация. Сейчас главное – чтобы не произошло всплеска заболевания", – подчеркнул мэр столицы.

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Напомним, городская электричка прекратила работу с 18 марта. Отметим, что этот вид транспорта нередко становится объектом атаки вандалов. Так, в четверг, 7 ноября 2019-го, были отменены несколько рейсов городской электрички в связи с атакой вандалов на техстанции "Борщаговка", которая произошла еще в конце октября.

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Киев ремонт электричка городская электричка киевпастранс пассажирские перевозки

Источник: Сегодня

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