В Киеве временно закрыли три трамвайных маршрута

Фото Киевпастранса

В Киеве движение трамваев 23, 32, 33 приостановлено из-за ремонта инженерных сетей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевпастранс".

"Продлены изменения в работе: движение трамваев 23, 32, 33 приостановлено. Службы города ремонтируют инженерные сети на ул. Алма-Атинская – Профсоюзная", – говорится в сообщении.

Так, количество автобусов №33Т увеличено. Также движение временных трамваев организовано до ул. Павла Усенко по постоянной схеме – далее: Харьковское шоссе – ул. Привокзальная – ст. м. Бориспольская.

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"О восстановлении движения по собственным маршрутам сообщим отдельно", - сказано в сообщении.

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Напомним, что в шести районах Киева могут ограничить автомобильное движение. Дороги перекроют в среду и четверг, 30 и 31 октября. Ограничения возможны на отдельных участках улиц Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Печерского, Подольского, Шевченковского районов, а также на Бориспольском шоссе. Такие неудобства связаны с визитом в Украину Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Ранее мы сообщали, что по приглашению украинских властей Североатлантический совет (Совет НАТО) на уровне послов посетит с визитом Украину 30 и 31 октября. Визит начнется в Одессе 30 октября, когда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и послы побывают во Второй постоянной группе НАТО по противодействию минам (SNMCMG2). А в Киеве 31 октября он проведет заседание Комиссии НАТО-Украина с участием президента Украины Владимира Зеленского и выступит с речью в Верховной Раде.

Также мы писали, что недавно министр обороны Андрей Загорднюк и Егор Божок ездили в штаб-квартиру альянса. Министр заявил, что Украина больше не будет опять просить о ПДЧ в НАТО. Украинское правительство больше не намерено действовать "методом попугая", а возьмется за изменения в украинской армии.

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