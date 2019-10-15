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В Киеве закрывают несколько популярных троллейбусных маршрутов

15 октября, 11:09

Движение троллейбусов маршрутов №№ 5, 7 прекращается до завершения работ по строительству Шулявского путепровода

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве с сегодняшнего дня будет приостановлено движение троллейбусов маршрутов №№ 5, 7. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевпастранс".

Движение троллейбусов прекращается до завершения работ по строительству Шулявского путепровода.

"Зато будут курсировать троллейбусы № 5А от ул. Белицкой до ул. Чернобыльской (через ул. Маршала Гречко, площадь Валерия Марченко, станции метро "Нивки", "Святошин", "Житомирская")", - говорится в сообщении.

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Коммунальное предприятие призывает заранее планировать свои маршруты.

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Фото: moygrad

Кроме того, отметим, что 15 октября частично ограничено движение по проспекту Победы в связи с работами по ремонту Шулявского путепровода. Новости "Сегодня" сообщали о пробках в столице.

Напомним, что в марте в Киеве полностью было закрыто движение по Шулявскому путепроводу. В апреле мост (один из самых загруженных в столице) полностью разобрали, а закончить все работы, включая постройку нового моста, обещают к концу этого года. Стоимость работ оценивается в более чем миллиард гривен.

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Киев троллейбус шулявский путепровод шулявский мост

Источник: Сегодня

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