В Киеве после дебатов открыли вход на станции метро в центре

На выход данные станции еще закрыты

Фото: ru.wikipedia.org.

Станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Льва Толстого" открыты на вход после проведения дебатов на НСК "Олимпийский". Об этом сообщается на странице Киевского метрополитена в Facebook.

Отмечается, что также работают пересадочные узлы. На выход данные станции еще закрыты.

Ранее сообщалось, что из-за мероприятия на стадионе в Киеве закрыли центральные станции метро. Отметим, что ограничения для пассажиров в работе станций ранее анонсировались только на вечер пятницы, однако, как стало известно, их закрыли раньше на несколько часов.

"Изменения в работе! Станция "Олимпийская" закрыта на вход и выход. Станция "Дворец спорта" не работает на выход, только на пересадку. По предварительным данным, в обычном режиме станции заработают поздно вечером. Мы сразу об этом сообщим", - сообщается в Twitter столичной подземки.

В столичной полиции также добавили, что станция метро "Льва Толстого" закрыта на вход.

Также в пятницу в связи с дебатами на участках улиц возле "Олимпийского" было ограничено движение транспорта. Изменилась работа и общественного транспорта столицы.

"Олимпийская", "Дворец Спорта" и "Льва Толстого" на несколько часов раньше закрыты на вход. В обычном режиме станции заработают поздно вечером.

Также мы писали, что из-за сегодняшних дебатов в Киеве на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским центр Киева встал в километровых пробках.

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