В Киеве из-за дебатов закрыли центральные станции метро

Станции "Олимпийская" и "Дворец" спорта" закрыли раньше на несколько часов

Фото из архивов "Сегодня".

В Киеве после полудня в пятницу, 19 апреля, закрыли центральные станции метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Льва Толстого" в связи с проведением на НСК "Олимпийский" дебатов кандидатов в президенты. Отметим, что ограничения для пассажиров в работе станций ранее анонсировались только на вечер пятницы, однако, как стало известно, их закрыли раньше на несколько часов.

"Изменения в работе! Станция "Олимпийская" закрыта на вход и выход. Станция "Дворец спорта" не работает на выход, только на пересадку. По предварительным данным, в обычном режиме станции заработают поздно вечером. Мы сразу об этом сообщим", - сообщается в Twitter столичной подземки.

В столичной полиции также добавили, что станция метро "Льва Толстого" закрыта на вход.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 12:00 к НСК стянули около сотни силовиков, к вечеру их количество увеличится до 10 тысяч. Также на спортивной арене завершается монтаж сцен для кандидатов.

Также в пятницу в связи с дебатами на участках улиц возле "Олимпийского" ограничено движение транспорта. Изменилась работа и общественного транспорта столицы.

Отметим, что 19 апреля новости "Сегодня" на телеканале "Украина" в прямом эфире будут освещать процесс дебатов между кандидатами на пост президента Украины, делать эксклюзивные включения непосредственно с НСК "Олимпийский" и возле "Общественного".

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