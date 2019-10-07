Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,61
27,02

В Киеве засняли на видео, как пассажиры толкали троллейбус

7 октября, 09:05

Инцидент произошел на выходных на площади Шевченко

В Киеве на площади Шевченко пассажиры посреди дороги толкали троллейбус. Соответствующее видео опубликовано в паблике "Киев Оперативный".

Отмечается, что инцидент произошел 5 октября, однако о причинах не сообщается. Вероятно, транспортное средство сломалось во время пути и заблокировало движение транспорта.

Реклама

Это уже не первый подобный случай в столице. В прошлом месяце жители Троещины стали очевидцами того, как пассажиры одного из троллейбусов толкают его по проспекту Маяковского. А в июле троллейбус 45-го маршрута, который курсирует между станциями метро "Васильковская" и "ВДНХ", сломался прямо на выезде из депо, заблокировав проезд по улице Максимовича.

В тренде
Смертельная спецоперация под Киевом: что нужно знать о "террористе номер один"
Оперативная съемка момента задержания Шота Чичиашвили в Москве, 2003 год. Фото: liveleak.com

Ранее водитель одной из столичных маршруток помыл свое транспортное средство водой из лужи.

Как сообщалось, киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в ДТП, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это едва ли не каждый третий "бусик".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

транспорт Киев троллейбус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве митингующие заблокировали движение на проспекте Науки (видео)
В Киеве митингующие заблокировали движение на проспекте Науки (видео)Происшествия
Метро без жетонов и трамваи без талонов: ответы на вопросы об электронном билете в Киеве
Метро без жетонов и трамваи без талонов: ответы на вопросы об электронном билете в КиевеТранспорт
Возвращение скоростного трамвая: чем недовольны пассажиры (фото)
Возвращение скоростного трамвая: чем недовольны пассажиры (фото)Транспорт
В Киеве начинается масштабное перекрытие дорог в центре (схема)
В Киеве начинается масштабное перекрытие дорог в центре (схема)Транспорт
Запуск скоростного трамвая на Борщаговке: киевляне показали недостатки (фото)
Запуск скоростного трамвая на Борщаговке: киевляне показали недостатки (фото)Транспорт
Киев сковали масштабные пробки: по городу произошло более 15 ДТП
Киев сковали масштабные пробки: по городу произошло более 15 ДТПТранспорт

Новости партнеров

Loading...