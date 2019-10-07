В Киеве засняли на видео, как пассажиры толкали троллейбус

В Киеве на площади Шевченко пассажиры посреди дороги толкали троллейбус. Соответствующее видео опубликовано в паблике "Киев Оперативный".

Отмечается, что инцидент произошел 5 октября, однако о причинах не сообщается. Вероятно, транспортное средство сломалось во время пути и заблокировало движение транспорта.

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Это уже не первый подобный случай в столице. В прошлом месяце жители Троещины стали очевидцами того, как пассажиры одного из троллейбусов толкают его по проспекту Маяковского. А в июле троллейбус 45-го маршрута, который курсирует между станциями метро "Васильковская" и "ВДНХ", сломался прямо на выезде из депо, заблокировав проезд по улице Максимовича.

Ранее водитель одной из столичных маршруток помыл свое транспортное средство водой из лужи.

Как сообщалось, киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в ДТП, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это едва ли не каждый третий "бусик".

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