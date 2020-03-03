В общественном транспорте Киева дезинфицируют каждую щелочку

Передвижной состав общественного транспорта Киева обрабатывают дезинфицирующим раствором.
"Сегодня" стали свидетелями, как в трамвайном депо мыли вагоны внутри. Салоны драят раствором с хлоркой.
"Одной водой мы моем стекла, подоконники, другой водой мы моем сиденья", – рассказывают работники депо.
После салон обрабатывают более концентрированным раствором химикатов.
В салоне пахнет хлоркой. Но когда трамвай подадут на посадку, пассажиры запаха не почувствуют, уверяют в столичном депо.
"Он же не сразу едет людей возить, он едет на отстой", – объясняют в депо.
Дезинфицируют каждую щелочку – изнутри и снаружи. И делают так со всем общественным транспортом со средины января – как только коронавирус начал распространяться по миру. За день отмывают 116 трамваев.
"Это дезинфекция, она спасет от болезней и от микробов", – говорит пассажирка Юлия Мельничук.
Однако среди опрошенных "Сегодня" пассажиров таких, как Юлия, меньшинство. В основном к дезинфекции киевляне относятся скептически.
"Я считаю, что эти методы, к которым прибегает Киевпастранс или тот, кто это придумал – они нас не уберегут от болезней, от коронавируса", – говорит пассажир Илья Викарий.
Тем, кому такой дезинфекции мало – перевозчики рекомендуют надевать медицинские маски. Однако найти их до сих пор большая удача. В аптеках маски становятся дефицитом.
Ранее "Сегодня" сообщали, что коронавирус обнаружен в Украине.
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