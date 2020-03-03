В общественном транспорте Киева дезинфицируют каждую щелочку

Передвижной состав общественного транспорта Киева обрабатывают дезинфицирующим раствором.

"Сегодня" стали свидетелями, как в трамвайном депо мыли вагоны внутри. Салоны драят раствором с хлоркой.

"Одной водой мы моем стекла, подоконники, другой водой мы моем сиденья", – рассказывают работники депо.

После салон обрабатывают более концентрированным раствором химикатов.

В салоне пахнет хлоркой. Но когда трамвай подадут на посадку, пассажиры запаха не почувствуют, уверяют в столичном депо.

"Он же не сразу едет людей возить, он едет на отстой", – объясняют в депо.

Дезинфицируют каждую щелочку – изнутри и снаружи. И делают так со всем общественным транспортом со средины января – как только коронавирус начал распространяться по миру. За день отмывают 116 трамваев.

"Это дезинфекция, она спасет от болезней и от микробов", – говорит пассажирка Юлия Мельничук.

Однако среди опрошенных "Сегодня" пассажиров таких, как Юлия, меньшинство. В основном к дезинфекции киевляне относятся скептически.

"Я считаю, что эти методы, к которым прибегает Киевпастранс или тот, кто это придумал – они нас не уберегут от болезней, от коронавируса", – говорит пассажир Илья Викарий.

Тем, кому такой дезинфекции мало – перевозчики рекомендуют надевать медицинские маски. Однако найти их до сих пор большая удача. В аптеках маски становятся дефицитом.

Ранее "Сегодня" сообщали, что коронавирус обнаружен в Украине.

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