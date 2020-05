В столичной подземке могут появиться дозаторы с антисептиком

После инициативы на запрет ремонтов в условиях карантина на сайте электронных петиций Киеврады зарегистрировали предложение установить на станциях столичного метрополитена дозаторы с антисептиками.

"К примеру, в Хельсинки местные власти установили ручные дезинфицирующие дозаторы на станциях метро. Около половины запланированных антисептиков уже установлены. Сделано это по инициативе The Finnish Institute for Health and Welfare (THL), который 15 апреля опубликовал рекомендации о том, что дезинфицирующие средства для рук должны быть доступны в тех местах, где мытье рук невозможно. В частности, на станциях метро и в наземном общественном транспорте. Киев может перенять инициативу по установлению антисептиков в метро", – говорится в петиции, автором которой значится некая Ульяна Супрун.

Отмечается, что Киевской городской государственной администрации (КГГА) следует учитывать, что угроза распространения вирусов и инфекционных болезней не исчезнет вместе с завершением карантина.

Напомним, после регистрации электронной петиции на сайте она должна набрать 10 тысяч электронных подписей в течение трех месяцев с момента опубликования. После этого петиция будет рассмотрена органами или должностными лицами, которым она адресована, профильными постоянными комиссиями Киеврады и внесена в повестку дня пленарного заседания.

Ранее сообщалось, что столичное метро было закрыто на карантин с вечера 17 марта. Точной даты возобновления работы подземки пока нет. Мэр Киева Виталий Кличко неоднократно отмечал, что открытие метрополитена зависит от решения Кабинета министров.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киевской области подпольно изготавливали антисептик.

