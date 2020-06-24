Идем в кино: где на этой неделе пройдут бесплатные сеансы на открытом воздухе

Несмотря на послабления, в рамках которого заработали бассейны и бары в помещениях, кинонозалы все еще остаются закрытыми. Однако, в городе можно посмотреть кино на открытом воздухе. Так, культурный центр "АртБратислава" организует бесплатные показы украинских фильмов на фасаде кинотеатра, сообщает "Вечерний Киев". Сеансы будут начинаться в 21:30 по адресу: ул. Александра Архипенко, 5. Вход – свободный.

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На этой неделе покажут:

25 июня (четверг) – "Иван Сила"

Фильм повествует необычную историю жизни Ивана Фирцака, который родился в июне 1899 года в селе Белки Иршавского района на Закарпатье. В 18 лет он стал артистом чехословацкого цирка и побывал в 64 странах мира, удивляя всех своими победами. Чемпион Чехословакии по тяжелой атлетике и борьбе, чемпион Европы по культуризму. За невероятную силу он получил прозвище Иван Сила – Кротон.

Иван Фирцак выиграл немало поединков с известными борцами мира. Из рук британской королевы он получил шлем и пояс, украшенные золотом и бриллиантами. Американская пресса называла его самым сильным человеком XX века. 1937 года в самом расцвете своей славы он вернулся на родину.

26 июня (пятница) – "Тот, кто прошел сквозь огонь"

Фильм рассказывает о судьбе парня с Полтавщины, Ивана Додоки, который становится советским военным летчиком.

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Но судьба складывается так, что ему приходится пройти немецкий плен, советские лагеря, и наконец, волей судьбы, попасть в Канаду, где он становится вождем местного индейского племени.

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27 июня (суббота) – "Секс и ничего личного"

Когда на предложение руки и сердца тебе говорят, что ты в постели полный ноль, тут не до шуток. Убитый горем Сергей принимает мужское решение и едет в Прагу на новогодние праздники к своему другу Василию. После ночи обломов в стрип-клубе он случайно знакомится со стриптизершей Дианой, которая обещает сделать из него супергероя. Но на пути к большой мечте становится его бывшая девушка.

Отметим, что рестораны и кафе работали и ранее, однако посетители могли расположиться только на летних террасах. Теперь же заведения общественного питания могут обслуживать людей внутри.

Напомним, что статистика по коронавирусу в Киеве неутешительна – за минувшие сутки в городе COVID-19 подтвердился у 99 человек. Всего по Украине на сегодня коронавирусом заразились 39 014 человек, при этом только за сутки COVID-19 диагностировали у 940 украинцев. Это самое большое число зараженных коронавирусом за сутки с начала эпидемии в Украине.

Также смотрите, что делать, если вас заразили:

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