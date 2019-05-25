Не только День Киева: куда пойти на выходных 25-26 мая в столице

В городе – фестиваль народов Кавказа, Книжный Арсенал и концерт Океана Эльзы

В эти выходные в столице отмечают День Киева – большой городской праздник с множеством мероприятий, концертов, мастер-классов и развлечений. Однако, 25 и 26 мая в городе также запланированы и другие, также интересные мероприятия – фестивали и концерты. "Сегодня" собрали для вас традиционный гид по событиям, которые состоятся в Киеве в выходные. На некоторые из них даже можно попасть бесплатно.

Фестиваль народов культуры Кавказа (Певческое поле)

25-26 мая на территории Печерского ландшафтного парка состоится атмосферный фест "Украина-Кавказ".

Кавказ – это невероятная гостеприимность и необычайный вкус традиционных блюд, отмечают организаторы праздника. Так что гостей праздника ждет дегустация прекрасных вин, тематические мастер-классы по приготовлению блюд и традиционных народных промыслов, насыщенная концертная программа и множество сюрпризов.

В концертной программе – Kira Mazur, Мотор'ролла, KAEF, Броdвей, Midnight daddies, DJ Crystal girl, Dilemma и Sonya Kay. Вход – 100 гривен.

Фестиваль воздушных шаров (КиевЭкспоПлаза, с. Березовка)

"Мама, я дома" – так называется большой фестиваль тепловых аэростатов, который пройдет на новой площадке экспоцентра под Киевом. В субботу, 25 мая, с наступлением темноты здесь будет зрелищно: огромные и яркие воздушные шары поднимутся в небо и будут светиться!

Вход на фестиваль – бесплатный, но необходима предварительная регистрация на сайте фестиваля. Локация находится в 20 минутах езды от Киева, во время фестиваля маршрутки будут курсировать от метро "Житомирская". Стоимость проезда – 30 грн.

Звездный Кураж Базар (19 павильон ВДНГ, пр. Глушкова, 1)

25 и 26 мая пройдет барахолка, где свои вещи будут продавать известные певцы, певицы и теведущие, а на фуд-корте можно будет попробовать любимые блюда мировых звезд. Для самых маленьких гостей – большая зона на свежем воздухе с массой развлечений, уютная детская комната и уход за младенцами. Пространство будет инклюзивным, в нем смогут играть и дружить разные дети.

Вход на Звездный Кураж Базар стоит 150 гривен. Людям с инвалидностью, детям до 12 лет, беременным, именинникам, ветеранам АТО и людям пенсионного возраста вход бесплатный. 100% прибыли будут переданы на благотворительность.

Книжный арсенал (улица Лаврская, 10-12)

Одно из главных литературных событий года проходит в столице с 22 мая и завершается в эти выходные. Так что если вы не успели там побывать в будние дни – самое время наверстать упущенное! На большой книжной выставке представлена литература из разных стран, новинки от украинских издательств, а также периодика, множество авторских открыток и исторические инсталляции.

Кроме того, можно посетить мастер-классы, встречи с писателями и издателями, а также интересные лекции и дискуссии. С их расписанием можно ознакомиться на сайте "Книжного Арсенала".

А в последний день работы фестиваля, 26 мая, в дворике фестиваля пройдет завершающий концерт, а организаторы расскажут о планах на лето: с июня по сентябрь сюда будет немало поводов вернуться.

"Приглашаем вместе отпраздновать грусть завершения и радость начала. В этом нам поможет харьковский HeartBeat Brass Band, который объединит гостей, участников, участников и команду фестиваля в танце", – сообщили они.

Начало вечеринки – в 20:00, на уличной сцене. Вход – по билету на Книжный арсенал (80 грн).

День рождения Днепровского района (парк "Победа")

25 и 26 мая в парке отметят 50-летие Днепровского района. Так, в субботу здесь будут работать выставки творческих работ, концертные площадки любительских творческих коллективов, локации с мастер-классами. Гостям покажут навыки обращения с оружием и оказания первой медицинской помощи, а также познакомят с основами боевых искусств и стрельбы из лука. С 16:00 – праздничный концерт.

В воскресенье с 14:00 будут работать локации и мастер-классы художников, презентации от библиотек района, с 16:00 – концерт.

День Киева (парк "Киевская Русь", с. Копачев)

Княжество "Киевская Русь" 25 и 26 мая приглашает в гости к предкам на празднование Дня Киева в атмосфере времен его основания – во времена князей Владимира и Ярослава, княгини Ольги.

Программа празднования будет интересна как взрослым, так и детям. В исполнении театра будет воссоздана легенда "Как Киев Киевом стал" об апостоле Андрее, который предрек появление большого города на днепровских холмах, легенда про Кия, Щека, Хорива и сестру их Лыбедь, легенда про Олега, Аскольда и Дира, легенда о Вещем Олеге, былина о Микуле Селяниновиче, легенда про Ладу и Леля и интерактив Отцовская Рубаха. На глазах гостей Древнего Киева также развернутся исторические события и оживут знаковые вехи в истории развития "матери городов русских".

Зрелищной частью программы станет демонстрация ратного мастерства от княжеской дружины – искусные всадники воссоздадут древние боевые искусства, будут упражняться с историческим оружием и устроят конно-рыцарский турнир.

"Изюминкой" праздника будет колоритный карнавал древнеславянских персонажей – исторических и мифических. Перед вами предстанут князь киевский, богатыри и воевода, лешие и нимфы. И со всеми ними можно будет совершить незабываемую фотосессию.

А 26 мая Древний Киев открывает ворота в мир молодежного творчества – на фестиваль "Славница". Ведь здесь будут принимать участие различные творческие коллективы и индивидуальные исполнители в самых разных направлениях – от пения и танцев до цирка и моды.

"Океан не молчит" – концерт группы Океан Эльзы (ВДНГ, пр. Глушкова, 1)

В воскресенье, 26 мая, на ВДНГ пройдет большой концерт Океана Ельзы на сцене с обзором 360 градусов. Музыканты обещают исполнить любимые песни своих поклонников. Концерт запланирован без сидячих мест и без вип-зон – все демократично и в духе рок-н-рола. Стоимость билетов также порадует: стартует от 250 гривен и они все еще есть в наличии.

Kyiv Black & White Parade (Крещатик)

В воскресенье 26 мая на Крещатике состоится Kyiv Black & White Parade – шествие очаровательных шотландских терьеров. Организаторы приглашают поучаствовать киевлян и их собак пород скотч-терьер, вест-хайленд-уайт-терьер, керн-терьер и скайтерьер. Парад будут сопровождать волынщики, ожидается около 150 участников.

Необычный марш начнется в 17:00 возле ЦУМа и завершится фотосессией на Майдане Незалежности. Участие – бесплатное.

Напомним, на территории Национального ботанического сада имени Гришко начинается цветение пионов. Сегодня цветут ранние сорта группы Травянистые гибриды. Через несколько дней зацветут сорта пиона молочноцветкового. В экспозиции представлено более 180 сортов отечественной и зарубежной селекции всех садовых групп пионов.

Также смотрите, как Киев отмечал День Европы.

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