В Киеве открылась выставка с артефактами Майдана (фото)

В Колонном зале КГГА проходит выставка, приуроченная памяти героев Небесной сотни. Там сейчас можно ознакомиться с артефактами времен протеста – касками участников самообороны, щитами, битами и камнями из брусчатки, которую использовали для защиты баррикад.

По словам организаторов, артефакты собирали после событий на Майдане. Также в экспозиции – фотографии, которые были сделаны во время исторических событий. В частности – цикл "Майдан. История будущего" Юрия Билака.

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Напомним, 20 февраля трагические дни Революции Достоинства вспоминают по всей Украине. Во время противостояния между силовиками и протестующими с 18 по 21 февраля 2014 года погибли около ста человек. Это официальные данные Министерства здравоохранения. Массовыми убийства в центре Киева произошли именно в эти дни. Кто и как сейчас расследует "дела Майдана"?

Еще в годовщину расстрелов на Майдане сайт "Сегодня" попросил народных депутатов, принимавших участие в Революции Достоинства, поделиться даже не историями, а, скорее эмоциями или осмыслением случившегося шесть лет назад. Политики рассказали о своем участии в Майдане.

Смотрите также видео, как нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский в сессионном зале отказался стоя почтить память Героев Небесной сотни:

Видео: facebook.com/babaandkit

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