В Национальной опере в Киеве установили уникальное оборудование

Национальная опера Украины получила три лазерных проектора. Техника этого класса дает возможность создавать уникальные визуальные зрелища и используется во всем мире в современных спектаклях, а также во время театрализованных и спортивных шоу, рассказали в опере.

Такая же техника работала во время прошлогодней Недели моды в Милане, была представлена ​​инсталляция Air Inventions, потрясшая зрителей фантастическим зрелищем, освещенным лазерными проекторами. Не менее яркой стала постановка на премьере 7-й серии "Игры престолов" в Концертном зале им. Уолта Диснея в Лос-Анджелесе.

Реклама

Одним из первых спектаклей в Национальной опере Украины, где будут использованы новые проекторы, станет опера "Фауст" Шарля Гуно. Именно в этой постановке, литературный первоисточник которого – одноименная трагедия Гете, сделан особый акцент на визуализации сюжета. Сценография "Фауста" объединяет умопомрачительные декорации с различными световыми эффектами, которые дают возможность обыграть каждую следующую сцену по-новому, наполнив ее еще большей мистикой.Световое оборудование, безусловно, придаст еще большей зрелищности классическому сюжету в современной интерпретации.

В тренде Под Киевом сожгли дом Гонтаревой: видео и фото

Проекторы, предоставленные Национальной опере Украины, будут активно использоваться также во многих спектаклях театра, в частности, в будущих премьерах.

Ранее мы сообщали, что оперные и балетные постановки сентября порадуют как бывалых театралов, так и самых юных зрителей.

Напомним, что городок Тульчин в Винницкой области на пять дней превратился в оперную столицу страны. Там, во дворце Потоцких, состоялся международный фестиваль под открытым небом "Опера Фест".

Также недавно в Черкасской области прошел семнадцатый мотофестиваль "Тарасовая Гора". В этом году тут собрались тысячи байкеров.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама