Привести в дім вихованця – означає знайти справжнього друга, підтримку, щирість, відданість і любов. І наші герої – найкраще тому підтвердження!
І у людей, і у собак одне бажання — бути коханими. Важко не погодитися з переконливим твердженням Ельчіна Сафарлі!
Сьогодня.Lifestyle спільно з «Клуб 4 лапи»
зібрали неймовірні історії про людей, які привели в дім тварин з вулиці та притулку. Колись вони наважилися на серйозний крок, а сьогодні не уявляють життя без чотириногих улюбленців.
Запасайтеся носовичками і читайте історії наших героїв, від моменту знайомства - і до сьогодні. Хтозна, можливо, вони надихнуть вас, і вже незабаром на один безпритульний клубочок щастя стане менше!