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Чотири

неймовірні

історії з

«КЛУБ 4 ЛАПИ»
Чотири
неймовірні
історії з
«КЛУБ 4 ЛАПИ»
Привести в дім вихованця – означає знайти справжнього друга, підтримку, щирість, відданість і любов. І наші герої – найкраще тому підтвердження!

І у людей, і у собак одне бажання — бути коханими. Важко не погодитися з переконливим твердженням Ельчіна Сафарлі!

Сьогодня.Lifestyle спільно з «Клуб 4 лапи» зібрали неймовірні історії про людей, які привели в дім тварин з вулиці та притулку. Колись вони наважилися на серйозний крок, а сьогодні не уявляють життя без чотириногих улюбленців.

Запасайтеся носовичками і читайте історії наших героїв, від моменту знайомства - і до сьогодні. Хтозна, можливо, вони надихнуть вас, і вже незабаром на один безпритульний клубочок щастя стане менше!

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Дейзі
Як Анастасія знайшла свою подружку - кицю Нолу
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Рижика та
Алли Володимирівни
Історія зустрічі Юлії та
красеня кота
Барі