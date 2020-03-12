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Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом: подробности

Супруги подхватили инфекцию в Австралии

Тина Наринецкая
Сегодня, 08:26

Голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита во время путешествия в Австралии заразились коронавирусом нового типа. Об этом актер написал на своей странице в Instagram.

"Рита и я сейчас в Австралии. Мы чувствовали себя уставшими, что подхватили простуду. А еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб. Нас проверили на наличие коронавируса. Результат оказался положительным", - говорится в сообщении.

По словам актера, сейчас он вместе с женой находится в изоляции.

"Мы будем тестироваться, наблюдаться и изолироваться столько, сколько требуется общественному здравоохранению и безопасности", – добавил он.

Ранее мы писали, что врачи обнаружили заболевание, вызываемое новым коронавирусом, у сотрудника аппарата сенатора Конгресса США Марии Кантуэлл.

Напомним, украинка Светлана Дзюма, которая более шести лет живет в Китае,в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" рассказала, как китайцы переживают эпидемию и какие основные изменения произошли в стране после обнаружения COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Австралия жена болезни коронавирус обнаружение Том Хэнкс
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