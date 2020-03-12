В Конгрессе США нашли первый случай заражения коронавирусом

Врачи обнаружили заболевание, вызываемое новым коронавирусом, у сотрудника аппарата сенатора Конгресса США Марии Кантуэлл (демократ от штата Вашингтон – Ред.). Об этом сообщила газета "Politico" со ссылкой на свои источники.

По их данным, сотрудник аппарата законодателя работает в ее офисе, расположенном в одном из зданий Конгресса в американской столице. Кантуэлл обязала всех своих сотрудников работать удаленно на этой неделе. Она также попросила их пройти обследование на выявление коронавируса.

Число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1237, умерли 37 человек.

Реклама

Напомним, что ранее на Кубе зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом.

Ранее в Турции обнаружили первый случай заражения коронавирусом. Заразившийся недавно вернулся из Европы.

Также недавно первый случай заражения новым коронавирусом подтвердили в Польше. Заболевший приехал из Германии и сейчас госпитализирован в городе Зелена-Гура. Власти Польши заверяют, что приняли все меры для противодействия распространению заболевания: подготовлены несколько десятков инфекционных отделений, лаборатории, приобретены десятки тысяч тестов на коронавирус.

Ранее в Колумбии зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом. Министерство здравоохранения подтвердило информацию.

В Чили медики подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране. Об этом заявил президент Чили Себастьян Пиньера. Речь идет о 33-летнем враче, который ездил в Сингапур. "Под контроль будут взяты все, кто с ним общался", — отметил глава государства.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама