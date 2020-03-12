Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,62
29,05

В Конгрессе США нашли первый случай заражения коронавирусом

12 марта, 05:57

Елена Кузьмич

Число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1237

Врачи обнаружили заболевание, вызываемое новым коронавирусом, у сотрудника аппарата сенатора Конгресса США Марии Кантуэлл (демократ от штата Вашингтон – Ред.). Об этом сообщила газета "Politico" со ссылкой на свои источники.

По их данным, сотрудник аппарата законодателя работает в ее офисе, расположенном в одном из зданий Конгресса в американской столице. Кантуэлл обязала всех своих сотрудников работать удаленно на этой неделе. Она также попросила их пройти обследование на выявление коронавируса.

Число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1237, умерли 37 человек.

Реклама

Напомним, что ранее на Кубе зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом.

Ранее в Турции обнаружили первый случай заражения коронавирусом. Заразившийся недавно вернулся из Европы.

В тренде
Зачем Петросян, если есть такой клоун: в сети троллят Путина за слова о дешевой нефти
Владимир Путин

Также недавно первый случай заражения новым коронавирусом подтвердили в Польше. Заболевший приехал из Германии и сейчас госпитализирован в городе Зелена-Гура. Власти Польши заверяют, что приняли все меры для противодействия распространению заболевания: подготовлены несколько десятков инфекционных отделений, лаборатории, приобретены десятки тысяч тестов на коронавирус.

Ранее в Колумбии зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом. Министерство здравоохранения подтвердило информацию.

В Чили медики подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране. Об этом заявил президент Чили Себастьян Пиньера. Речь идет о 33-летнем враче, который ездил в Сингапур. "Под контроль будут взяты все, кто с ним общался", — отметил глава государства.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США конгресс коронавирус

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Отношение к Украине неоднозначное": что будет, если Трамп снова победит в СШАПолитика
Белый дом наказал и.о. замминистра обороны из-за Украины
Белый дом наказал и.о. замминистра обороны из-за УкраиныСША
Цены на нефть рухнули: неожиданная реакция Трампа
Цены на нефть рухнули: неожиданная реакция ТрампаЭкономика
Путин пригласил Трампа в Москву на парад 9 мая: что ответил президент США
Путин пригласил Трампа в Москву на парад 9 мая: что ответил президент СШАРоссия
США хотят, чтоб Украина жила на деньги России – Путин
США хотят, чтоб Украина жила на деньги России – ПутинРоссия
Выборы президента США: эксперты назвали самого выгодного для Украины кандидата
Выборы президента США: эксперты назвали самого выгодного для Украины кандидатаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...