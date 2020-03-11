Штрафы за маски и "уличные ангелы": украинка рассказала, как Китай переживает эпидемию коронавируса

Украинка Светлана Дзюма, родом из Кременчуга Полтавской области, более шести лет живет в Китае, который сейчас охвачен коронавирусом. Как китайцы переживают эпидемию, какие основные изменения произошли в стране после обнаружения COVID-19, что пугает больше всего и каковы особенности жизни в карантине – Светлана рассказала в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня".

- Расскажите, как давно вы живете в Китае и почему переехали?

- В Китае я живу шесть лет. Работала раньше в Корее, танцевала в балете. Мне предложили на полгода приехать в Китай. Я прилетела и сразу же познакомилась со своим мужем. Вот так и живу в городе Вейфан, провинция Шаньдун, до сих пор.

- Как изменилась жизнь в стране и в вашем городе после обнаружения коронавируса?

- Люди реагировали гораздо спокойнее, чем у нас (в Украине, – Ред). Когда в Поднебесной началась эпидемия, это как раз был Китайский Новый год, наибольшее скопление людей. Именно в разгар празднования сказали, что нужно соблюдать карантин. Мы находимся достаточно далеко от самого эпицентра эпидемии, от Уханя примерно в 1000 километрах. Но карантин вводился сразу и везде. Закрылись все магазины. Были открыты только супермаркеты, и то на несколько часов. Например, с 9 утра до 2 часов дня. Работали конечно аптеки, а все остальное было закрыто.

- Есть ли сейчас свободный доступ к продуктам, их достаточно в магазинах?

- Достаточно. И достаточно было с самого начала карантина. Никаких проблем вообще в этом не было. Такое было в самом Ухане, там поставляли продукты людям прямо к подъездам. Жители выходили и просто брали эти продукты.

- Есть ли в аптеках медицинские маски и другие предметы защиты?

- Когда началась эпидемия, в некоторых аптеках в два раза повысили цены на маски. Когда об этом узнали власти, аптеки оштрафовали на 10 тысяч юаней (порядка 37 тысяч гривен, – Ред.) Проблем с масками как таковых нет, потому что была гуманитарная помощь из других стран, в частности, из Кореи и Японии. Буквально вчера я ходила с детьми в магазин, и мне в подарок дали пять масок.

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- Что делает местная власть, чтобы не допустить распространения инфекции? Дает какие-то рекомендации?

- Дали несколько советов, которые необходимо соблюдать. Это мытье рук, влажная уборка в доме, чихать, прикрываясь, носить маски, промывать и дезинфицировать все, если приходишь с улицы. Например, если мой муж приходит с улицы, мы его дезинфицируем. Нам на человека выдается по одной упаковке аптечного спирта в неделю, выдается под роспись. Так как ограниченный доступ к этому. Также рекомендуют не общаться с незнакомыми и придерживаться определенной дистанции. Примером, когда я захожу в лифт, то незнакомые мне люди уже ждут следующий.

- У вас есть знакомые, которые инфицировались?

- Инфицированных знакомых нет. В нашем городе живут 8,5 миллионов человек, и за весь период эпидемии было всего 44 случаи заражения, на сегодня все вылечены. У нас уже 20 дней подряд нет абсолютно ни одного нового случая инфицирования коронавирусом.

- Что вообще говорят о коронавирусе? Эпидемия пойдет на спад?

- Да, конечно. За вчера (10 марта, – Ред.) умерли всего 17 человек, и это уже большой результат. Ранее ежедневно коронавирус уносил жизни 150-200 человек.

- Как ведут себя люди, была ли паника?

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- Паника была у других странах, когда обнаружили вирус. Я вообще такого не помню. Не было ни одного дня, чтобы боялась чего-то. Так, в первый день моя мама позвонила и начала плакать и говорить, что у нас (в Китае, – Ред.) творится. Меня это озадачило, я испугалась, подумала, что же такая паника, а у нас все настолько спокойно проходит. Не ощущалось как таковой паники.

- Какая сейчас ситуация на улицах города? Люди гуляют?

- Я уже два дня как начала выходить на улицу. У нас квартал был действительно закрытым, стояла охрана. Выпускали только в определенное время, чтобы сходить в супермаркет раз в три дня. Поэтому я с детьми была вынуждена сидеть дома, а сейчас мы уже выходим и гуляем. Другие также выходят и ходят, правда с семьями, а не с друзьями или знакомыми. Несколько людей я видела вообще без масок. Ранее во время карантина, если выходишь без маски, можно было получить штраф, или и сесть на несколько дней за нарушение закона.

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- Не возникало мысли вернуться в Украину и переждать там эпидемию?

- Меня муж очень хотел отправить в Украину, когда обострилась эта эпидемия. Когда действительно зашла речь об эвакуации людей из Уханя, наше посольство Украины начало присылать сообщения, чтобы каждый украинец написал свой адрес, номер телефона. У каждого они спрашивали, хочет ли он эвакуироваться. Это не было проблемой. Кто хотел улететь, тот и летел. Мы конечно отказались, потому что двое детей. Они также китайцы, и для них нужно делать визу в Украину. Их бы никто просто так не выпустил. Тем более, мы не знали, как встретят наших. Но все равно какие-то опасения были, потому что очень много негативных комментариев. На некоторые из моих постов писали, что лучше не летите, пусть там мрут те китайцы, их там и так много. Мы уже понимали, какая могла бы быть реакция. Поэтому мы сразу сказали, что никуда не летим.

- Что вы думаете о ситуации, которая сложилась в Украине, когда в Новые Санжары привезли эвакуированных из Китая?

- Я смотрела прямую трансляцию. Мужу говорила, немножко плакала. Было жаль этих людей.

- Как вообще изменилась жизнь в Китае после обнаружения коронавируса?

- Сейчас ни в одной аптеке нельзя купить жаропонижающие. Если ты спрашиваешь, есть ли что-то от температуры, моментально записывают твой номер телефона, вызывают на место полицию. Чтобы они приехали и заставили человека провериться, нет ли у него какого-либо вируса и для чего вдруг понадобилось жаропонижающее. Сейчас во всех аптеках запретили их продавать. На улицах работают специальные уборщики. Они дезинфицируют все в белых костюмах. Их даже прозвали "уличными ангелами". Очень как-то тепло относятся к ним. Китайцы сильные духом и поддерживают друг друга.

- Что вас больше всего пугает или кажется необычным в условиях эпидемии?

- Самое большое неудобство – это то, что у меня двое маленьких детей, и мне нечем их занять дома. И каждый день они спрашивают, когда мы пойдем на улицу. Сейчас все на карантине, и дети учатся в онлайн-режиме.

Официальная статистика

Также Светлана поделилась с сайтом "Сегодня" официальной статистикой по коронавирусу. Так, по состоянию на вечер 11 марта, в Китае насчитывалось 16149 инфицированных, 86 "подозреваемых", 4492 человека находились в тяжелом состоянии.

Всего с начала эпидемии, согласно информации китайских властей, было диагностировано 80969 случаев инфицирования коронавирусом, 3162 человека умерли, 61668 – выздоровели.

А тем временем в Украине Кабинет министров ввел общенациональный карантин. Он введен на три недели, с 12 марта, и продлится до 3 апреля.

Более подробно читайте материале: Коронавирус в Украине: что известно о заболевшем и как не заразиться.

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