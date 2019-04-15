Собор Парижской Богоматери: 10 самых интересных фактов

В Нотр-Дам де Пари хранится терновый венец Христа

Нотр-Дам-де-Пари Фото: Depositphotos

Собор Парижской Богоматери, который сильно пострадал от пожара 15 апреля, – это одна из главных достопримечательностей столицы Франции. Он расположен на острове Сите посреди Сены в Париже и существует уже 856 лет. Из-за того, что храм строило несколько поколений зодчих, в нем смешаны романский и готический стили.



15 Апр 2019 в 11:30 PDT INSTAGRAM (@cotibegemot)

"Сегодня" пишут о самых интересных фактах о Соборе Парижской Богоматери во Франции.

Чем известен Собор Парижской Богоматери

Собор без малого строился два столетия, с 1163 по 1345 год. Считается, что он был построен на месте, где прежде находились четыре других храмов, в том числе и галло-римский храм Юпитера.

Во время строительства была задумка, что помещение храма должно вместить всех жителей Парижа.



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Здесь на протяжении почти девяти столетий короновали и венчали императоров, а также проводились отпевания монарших особ.

За почти тысячелетнюю историю Нотр-Дам-де-Пари пережил несколько войн, пару десятков правителей и Революцию.

В соборе Парижской Богоматери хранится одна из величайших реликвий христианского мира — терновый венец Христа. Людовик IX лично приобрел реликвию и в 1239 передал ее в Нотр-Дам.

Собор Парижской Богоматери Фото: Владимир Грисюк

Нотр-Дам стал местом заседания первого парламента Франции — созванных в 1302 году Генеральных штатов.

Интересно, что в соборе нет ни одной стены. Все пространство занимают столбы, соединенные арками. В проемах арок — витражи.

Главный 96-метровый шпиль собора, который обрушился из-за пожара, был построен в 1786 году. Его сделали из дуба и покрыли свинцом. Основание шпиля окружено четырьмя группами бронзовых статуй апостолов (работа Жоффруа-Дешома).

Собор Парижской Богоматери внутри Фото: Владимир Грисюк

В 1831 году знаменитый французский писатель Виктор Гюго опубликовал роман "Собор Парижской Богоматери". В предисловии к роману он написал следующее: "Одна из главных целей моих - вдохновить нацию любовью к нашей архитектуре". Во многом благодаря этому в 1841 году началась реставрация собора. Ответственному за нее архитектору Виолле-ле-Дюку принадлежит идея создания на верхней площадке фасада собора галереи химер. В ходе этой реставрации были снесены примыкавшие к собору постройки и перед собором образовалась имеющаяся сегодня площадь.

Ежегодно собор посещают 14 миллионов человек, он является одним из самых известных памятников в Европе.

Напомним, в Соборе Парижской Богоматери во Франции в понедельник вспыхнул пожар. В отделе пожарной охраны сообщили, что ведется крупная операция. Огонь не затронул реликвии Собора Парижской Богоматери. Все священные предметы находятся в ризнице, им ничего не угрожает. Тем временем, в Париже эвакуируют остров, на котором расположен Нотр-Дам де Пари.

Смотрите видео: пожар в Соборе Парижской Богоматери

Горит Собор Парижской Богоматери. Падение шпиля

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