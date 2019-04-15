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Собор Парижской Богоматери: 10 самых интересных фактов

В Нотр-Дам де Пари хранится терновый венец Христа

Владимир Грисюк
Сегодня, 23:22
Нотр-Дам-де-Пари
Нотр-Дам-де-Пари
Фото: Depositphotos

Собор Парижской Богоматери, который сильно пострадал от пожара 15 апреля, – это одна из главных достопримечательностей столицы Франции. Он расположен на острове Сите посреди Сены в Париже и существует уже 856 лет. Из-за того, что храм строило несколько поколений зодчих, в нем смешаны романский и готический стили.
 

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"Сегодня" пишут о самых интересных фактах о Соборе Парижской Богоматери во Франции. 

Чем известен Собор Парижской Богоматери

  • Собор без малого строился два столетия, с 1163 по 1345 год. Считается, что он был построен на месте, где прежде находились четыре других храмов, в том числе и галло-римский храм Юпитера.
  • Во время строительства была задумка, что помещение храма должно вместить всех жителей Парижа.
     
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  • Здесь на протяжении почти девяти столетий короновали и венчали императоров, а также проводились отпевания монарших особ.
  • За почти тысячелетнюю историю Нотр-Дам-де-Пари пережил несколько войн, пару десятков правителей и Революцию.
  • В соборе Парижской Богоматери хранится одна из величайших реликвий христианского мира — терновый венец Христа. Людовик IX лично приобрел реликвию и в 1239 передал ее в Нотр-Дам.

Собор Парижской Богоматери
Собор Парижской Богоматери
Фото: Владимир Грисюк

  • Нотр-Дам стал местом заседания первого парламента Франции — созванных в 1302 году Генеральных штатов.
  • Интересно, что в соборе нет ни одной стены. Все пространство занимают столбы, соединенные арками. В проемах арок — витражи.
  • Главный 96-метровый шпиль собора, который обрушился из-за пожара, был построен в 1786 году. Его сделали из дуба и покрыли свинцом. Основание шпиля окружено четырьмя группами бронзовых статуй апостолов (работа Жоффруа-Дешома).

Собор Парижской Богоматери внутри
Собор Парижской Богоматери внутри
Фото: Владимир Грисюк

  • В 1831 году знаменитый французский писатель Виктор Гюго опубликовал роман "Собор Парижской Богоматери". В предисловии к роману он написал следующее: "Одна из главных целей моих - вдохновить нацию любовью к нашей архитектуре". Во многом благодаря этому в 1841 году началась реставрация собора. Ответственному за нее архитектору Виолле-ле-Дюку принадлежит идея создания на верхней площадке фасада собора галереи химер. В ходе этой реставрации были снесены примыкавшие к собору постройки и перед собором образовалась имеющаяся сегодня площадь.
  • Ежегодно собор посещают 14 миллионов человек, он является одним из самых известных памятников в Европе.

Напомним, в Соборе Парижской Богоматери во Франции в понедельник вспыхнул пожар.  В отделе пожарной охраны сообщили, что ведется крупная операция. Огонь не затронул реликвии Собора Парижской Богоматери. Все священные предметы находятся в ризнице, им ничего не угрожает. Тем временем, в Париже эвакуируют остров, на котором расположен Нотр-Дам де Пари.  

Смотрите видео: пожар в Соборе Парижской Богоматери


Горит Собор Парижской Богоматери. Падение шпиля

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Источник: Сегодня
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