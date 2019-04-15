В Париже эвакуируют остров, на котором расположен Нотр-Дам де Пари

Пожарные пока не могут совладать с огнем, который охватил Нотр-Дам

Фото: Getty Images

В Париже объявлена эвакуация острова Сите, на котором расположен один из самых знаменитых соборов в мире – Нотр-Дам де Пари, также известный как Собор Парижской Богоматери, в котором вечером 15 апреля произошел масштабный пожар.

Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на заявление коммунальных властей.

Сразу после начала пожара в соборе Нотр-Дам были эвакуированы все дома, расположенные поблизости. Полиция также оцепила территорию вокруг собора.

Несмотря на усилия пожарных, огонь пока потушить не удается. В связи с этим было принято решение эвакуировать весь остров Сите.

Как сообщают очевидцы, к месту пожара продолжают прибывать машины специальных служб. На месте работает около 400 пожарников.

Видео: Reuters

Парижская полиция обратилась ко всем с просьбой не ехать в район острова Сите, чтобы не затруднять передвижение пожарных машин.

Как сообщалось, в Соборе Парижской Богоматери в понедельник вспыхнул пожар. По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания. Пожарные подтвердили, что крыша здания обрушилась. На видеозаписях происшествия можно увидеть густые клубы белого дыма, поднимающегося от крыши собора.По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.

Позже в Сети появилось видео падения знаменитого шпиля Собора Парижской Богоматери.

Горит Собор Парижской Богоматери. Падение шпиля

За всеми подробностями происшествия следите в материале сайта "Сегодня": Огонь уничтожает Собор Парижской Богоматери: все подробности.

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