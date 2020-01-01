И весь этот эмоциональный накал по-настоящему заряжает ведущего и каждого гостя, которые вместе создают особенную атмосферу праздника. Экран все-таки "съедает" эту заряженность процесса.



ТИМУР: Такой формат свадьбы – это не мероприятие в чистом виде, это все-таки симбиоз ивента и телевидения, бродкаста и современного digital-шоу. Поэтому и подготовка ведущего немного другая. Но для меня это было очень близко, потому что в определенный момент я почувствовал, что как будто бы комментирую "Евровидение". С другой стороны, как говорится, здесь еще непаханое поле для творчества, потому что формат молодой и можно его по-разному осваивать и оптимизировать. Но я бы не говорил, что будущее за онлайн-свадьбами.