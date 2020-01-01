На саму свадьбу салон Crystal готовит для меня два платья. Первое – официальное, чтобы красиво выйти на церемонию, второе – легкое, воздушное, в нем будет удобно танцевать и двигаться.
Я не в курсе, что нынче в трендах. Мне дали каталог и я выбирала те варианты, которые мне понравятся для примерки. В одном - оголенные плечи, в другом - спина, в третьем - его пышность, и так по крупицам мы собрали мне нужное платье.
Я знаю, что сейчас многие невесты испытывают панику из-за возможного переноса свадьбы. Но главное, не нервничать и отпустить ситуацию. И просто нужно беречь себя, свои нервы.