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Сегодня.Lifestyle презентует спецпроект
Marry Me in 2020
Свадьба - значимое событие в жизни влюбленных. Впрочем, подготовка к торжеству иногда может быть еще тем испытанием даже для самых крепких пар. Но что, если главным препятствием к свадьбе становится COVID-19?

Мы задумались над тем, как пандемия коронавируса уже изменила мир, и как это повлияет на свадебную индустрию в целом. Действительно ли будущее за онлайн-форматами? Как сейчас строят бизнес специалисты, работающие в этой сфере, и что делать невестам, которые планировали свою свадьбу в этом году?
Сегодня.Lifestyle презентует проект Marry Me in 2020
Свадьба - значимое событие в жизни влюбленных. Впрочем, подготовка к торжеству иногда может быть еще тем испытанием даже для самых крепких пар. Но что, если главным препятствием к свадьбе становится COVID-19?

Мы задумались над тем, как пандемия коронавируса уже изменила мир, и как это повлияет на свадебную индустрию в целом. Действительно ли будущее за онлайн-форматами? Как сейчас строят бизнес специалисты, работающие в этой сфере, и что делать невестам, которые планировали свою свадьбу в этом году?
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ И ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ ПРОЕКТА "ХОЛОСТЯК-9" ДАШИ КВИТКОВОЙ НА СЕГОДНЯ.LIFESTYLE
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ И ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ ПРОЕКТА "ХОЛОСТЯК-9" ДАШИ КВИТКОВОЙ НА СЕГОДНЯ.LIFESTYLE

Даша Квиткова
победительница проекта "Холостяк-9"

Даша Квиткова
победительница проекта "Холостяк-9"
Как Даша отнеслась к переносу свадьбы?
"Я расплакалась, когда надела будущее свадебное платье"
Когда карантин продлили первый раз (до 11 мая) мы с Никитой поняли, что свадьбу нужно переносить. Мы не хотели, чтобы гости побыли 5 минут и ушли домой в масках. Поэтому решили искать альтернативную дату, и, таким образом, ею стало 12 августа. В этот день все наши подрядчики чудом были свободны, и мы поняли, что это он – наш день!
На саму свадьбу салон Crystal готовит для меня два платья. Первое – официальное, чтобы красиво выйти на церемонию, второе – легкое, воздушное, в нем будет удобно танцевать и двигаться.

Я не в курсе, что нынче в трендах. Мне дали каталог и я выбирала те варианты, которые мне понравятся для примерки. В одном - оголенные плечи, в другом - спина, в третьем - его пышность, и так по крупицам мы собрали мне нужное платье.

Я знаю, что сейчас многие невесты испытывают панику из-за возможного переноса свадьбы. Но главное, не нервничать и отпустить ситуацию. И просто нужно беречь себя, свои нервы.
ПРО РЕВНОСТЬ, КРИЗИС В ОТНОШЕНИЯХ, ДЕТЕЙ И ДЕТАЛИ СВАДЬБЫ
ПРО РЕВНОСТЬ, ДЕТЕЙ И ДЕТАЛИ СВАДЬБЫ

Артур и Илона Шрамко
основатели салона CRYSTAL
Артур и Илона
Шрамко
основатели салона CRYSTAL
Как карантин повлиял на свадебные салоны?
"Тенденции свадебной моды постепенно изменяются, КАК И ИНДУСТРИЯ МОДЫ В целом"
С приходом карантина мы с командой решили оперативно реагировать на изменения и восприняли все, как своеобразный вызов для нас. Решили не сдаваться и плыть по течению, а действовать. Поэтому было принято решение запускать онлайн-продажи через сайт и соцсети.
В результате мы окупили все текущие расходы и поддержку персонала. Получили невероятное количество положительных отзывов от невест из разных уголков мира.

Мы действовали просто: предложили скидки на все платья, которые были в наличии на тот момент в шоу-румах. Это первый шаг, который позволил избежать паники и остановки продаж после начала карантина.

За годы в бизнесе мы не раз сталкивались со сложными экономическими ситуациями как в Украине, так и в мире. Однако такой вызов, как карантин, у нас впервые – ведь нам нужно было остановить производство на время.

Как карантин повлиял на свадебные салоны?
"ТЕНДЕНЦИИ СВАДЕБНОЙ МОДЫ ПОСТЕПЕННО ИЗМЕНЯЮТСЯ, КАК И ИНДУСТРИЯ МОДЫ В ЦЕЛОМ"
С приходом карантина мы с командой решили оперативно реагировать на изменения и восприняли все, как своеобразный вызов для нас. Решили не сдаваться и плыть по течению, а действовать. Поэтому было принято решение запускать онлайн-продажи через сайт и соцсети.
В результате мы окупили все текущие расходы и поддержку персонала. Получили невероятное количество положительных отзывов от невест из разных уголков мира.

Мы действовали просто: предложили скидки на все платья, которые были в наличии на тот момент в шоу-румах. Это первый шаг, который позволил избежать паники и остановки продаж после начала карантина.

За годы в бизнесе мы не раз сталкивались со сложными экономическими ситуациями как в Украине, так и в мире. Однако такой вызов, как карантин, у нас впервые – ведь нам нужно было остановить производство на время.
Даша Квиткова и Никита Добрынин в эксклюзивной съемке для салона CRYSTAL
Даша Квиткова и Никита Добрынин в эксклюзивной съемке для салона CRYSTAL
ПРО НОВЫЕ ФОРМАТЫ, СПРОС И СВАДЬБЫ БУДУЩЕГО
ПРО НОВЫЕ ФОРМАТЫ, СПРОС И СВАДЬБЫ БУДУЩЕГО

Саша Дергоусова
основательница свадебного агентства Dergousova agency

Саша Дергоусова
основательница Dergousova agency
Онлайн-свадьбы - это наше будущее?
"лично я такие свадьбы делать не буду"
Я считаю, что онлайн-свадеб не будет, потому что теряется сам смысл свадеб. Если у нас не будет альтернативных вариантов, в чем я очень сильно сомневаюсь, иначе мир вообще рухнет, перестанет быть таким, как есть сейчас, тогда точно будет не до свадеб. Лично я такие свадьбы точно делать не буду.
Есть пары, которые попробовали делать онлайн-форматы. Я не поддерживаю этот формат, и большинство коллег, с которыми я коммуницирую, также не разделяют его. Большинство клиентов сейчас в ожидании. Наверное, самый разумный вариант - переносить свадьбу на 2021-й год, чтобы наверняка.

В любой сложной ситуации нужно оставаться спокойным, хладнокровным и не позволять эмоциям и панике овладевать тобой, важно следить за своим внутренним состоянием. И тогда ты разумен, тогда ты видишь возможности, тогда ты принимаешься разумные решения.
Онлайн-свадьбы - это наше будущее?
"лично я такие свадьбы делать не буду"
Я считаю, что онлайн-свадеб не будет, потому что теряется сам смысл свадеб. Если у нас не будет альтернативных вариантов, в чем я очень сильно сомневаюсь, иначе мир вообще рухнет, перестанет быть таким, как есть сейчас, тогда точно будет не до свадеб. Лично я такие свадьбы точно делать не буду.
Есть пары, которые попробовали делать онлайн-форматы. Я не поддерживаю этот формат, и большинство коллег, с которыми я коммуницирую, также не разделяют его. Большинство клиентов сейчас в ожидании. Наверное, самый разумный вариант - переносить свадьбу на 2021-й год, чтобы наверняка.

В любой сложной ситуации нужно оставаться спокойным, хладнокровным и не позволять эмоциям и панике овладевать тобой, важно следить за своим внутренним состоянием. И тогда ты разумен, тогда ты видишь возможности, тогда ты принимаешься разумные решения.
ПРО ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС, ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ И КАК НЕ СДАТЬСЯ
ПРО ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС, ПЕРСПЕКТИВЫ И КАК НЕ СДАТЬСЯ

Марина Карпий
профессиональный фотограф

Марина Карпий
профессиональный фотограф
Какой будет съемка в условиях карантина?
"Онлайн-съемка - это не формат будущих свадебных фотосессий"
Свадебные съемки на июнь, которые были забронированы в этом году, практически все перенеслись ровно на год вперед. Запланированные съемки на август пока остаются в силе. Но я придумала вариант, как я могу работать, даже сидя в своем доме; я придумала онлайн-съемки.
Я не думаю, что формат, например, онлайн-съемок ждет будущее именно в свадебном формате. Не представляю, что это возможно, поэтому выход для свадебных фотосессий - это, конечно, перенос ивентов на следующий год.

Когда ты любишь свое дело, когда ты живешь им, то ты всегда на волне. Ты всегда думаешь, что можно сделать еще лучше, как можно выкрутиться из любой ситуации. Поэтому то, что меня держит сейчас и уже на протяжении 12 лет в моей профессиональной сфере – это безграничная любовь к своему делу.
Какой будет съемка в условиях карантина?
"ОНЛАЙН-СЪЕМКА - ЭТО НЕ ФОРМАТ БУДУЩИХ СВАДЕБНЫХ ФОТОСЕССИЙ
Свадебные съемки на июнь, которые были забронированы в этом году, практически все перенеслись ровно на год вперед. Запланированные съемки на август пока остаются в силе. Но я придумала вариант, как я могу работать, даже сидя в своем доме; я придумала онлайн-съемки.
Я не думаю, что формат, например, онлайн-съемок ждет будущее именно в свадебном формате. Не представляю, что это возможно, поэтому выход для свадебных фотосессий - это, конечно, перенос ивентов на следующий год.

Когда ты любишь свое дело, когда ты живешь им, то ты всегда на волне. Ты всегда думаешь, что можно сделать еще лучше, как можно выкрутиться из любой ситуации. Поэтому то, что меня держит сейчас и уже на протяжении 12 лет в моей профессиональной сфере – это безграничная любовь к своему делу.
Свадебные кадры из портфолио Марины Карпий
ПРО ВЕБ-СЪЕМКИ, НОВЫЕ РЕАЛИИ И ТРЕНДЫ В ФОТОГРАФИИ
ПРО ВЕБ-СЪЕМКИ, НОВЫЕ РЕАЛИИ И ТРЕНДЫ В ФОТОГРАФИИ
Александр Вишневский
Тимур Мирошниченко
ведущие, которые провели первую онлайн-свадьбу в Украине

Саша Вишневский
Тимур Мирошниченко
ведущие, которые провели первую онлайн-свадьбу в Украине
Об опыте проведения онлайн-свадьбы
АЛЕКСАНДР: Идея провести онлайн-свадьбу мне сразу понравилась. Это был безумный эксперимент, который, на мой взгляд, удался и имеет место быть как форма онлайн-мероприятия. Но будет ли такой формат пользоваться популярностью среди молодоженов - я не уверен, так как свадьба в традиционной форме проведения более нам близка. Она несет в себе неподдельные живые эмоции и обмен энергией, которые можно прочувствовать только находясь рядом с друг другом.
И весь этот эмоциональный накал по-настоящему заряжает ведущего и каждого гостя, которые вместе создают особенную атмосферу праздника. Экран все-таки "съедает" эту заряженность процесса.

ТИМУР: Такой формат свадьбы – это не мероприятие в чистом виде, это все-таки симбиоз ивента и телевидения, бродкаста и современного digital-шоу. Поэтому и подготовка ведущего немного другая. Но для меня это было очень близко, потому что в определенный момент я почувствовал, что как будто бы комментирую "Евровидение". С другой стороны, как говорится, здесь еще непаханое поле для творчества, потому что формат молодой и можно его по-разному осваивать и оптимизировать. Но я бы не говорил, что будущее за онлайн-свадьбами.
Об опыте проведения
онлайн-свадьбы
АЛЕКСАНДР: Идея провести онлайн-свадьбу мне сразу понравилась. Это был безумный эксперимент, который, на мой взгляд, удался и имеет место быть как форма онлайн-мероприятия. Но будет ли такой формат пользоваться популярностью среди молодоженов - я не уверен, так как свадьба в традиционной форме проведения более нам близка. Она несет в себе неподдельные живые эмоции и обмен энергией, которые можно прочувствовать только находясь рядом с друг другом.
И весь этот эмоциональный накал по-настоящему заряжает ведущего и каждого гостя, которые вместе создают особенную атмосферу праздника. Экран все-таки "съедает" эту заряженность процесса.

ТИМУР: Такой формат свадьбы – это не мероприятие в чистом виде, это все-таки симбиоз ивента и телевидения, бродкаста и современного digital-шоу. Поэтому и подготовка ведущего немного другая. Но для меня это было очень близко, потому что в определенный момент я почувствовал, что как будто бы комментирую "Евровидение". С другой стороны, как говорится, здесь еще непаханое поле для творчества, потому что формат молодой и можно его по-разному осваивать и оптимизировать. Но я бы не говорил, что будущее за онлайн-свадьбами.
ПРО ОНЛАЙН-СВАДЬБУ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
ПРО ОНЛАЙН-СВАДЬБУ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ