В Киевской области вспыхнул масштабный пожар: полыхает склад птицефабрики

Пожарные локализовали пожар на площади 5 тыс. квадратных метров, но еще не ликвидировали

После мощного пожара у Одесской трассы под Киевом, где накануне горела гостиница в пгт. Чабаны, в Киевской области произошло еще одно масштабное ЧП. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в селе Садовое Барышевского района рано утром в понедельник, 2 марта, горел склад птицефабрики.

"В 4:47 в одноэтажном складском здании ЗАО "Агрофирма Березанская птицефабрика" возник пожар. В 7:00 пожар локализован на площади 5 тыс. квадратных метров", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 41 человек личного состава и 9 единиц техники ГСЧС.

Реклама

Подробности уточняются.

В тренде Под Киевом перекрыли Одесскую трассу из-за стадиона

Ранее на территории депо в Дарницком районе столицы произошел масштабный пожар – загорелся один из недействующих ангаров. Пламя бушевало на площади 100 квадратных метров.

Также в столице полыхал двухэтажный магазин мебели на Петропавловской Борщаговке.

Кроме того, спасатели ликвидировали масштабный пожар, вспыхнувший днем 6 декабря в ангаре фабрики на проспекте Победы, 123 в Киеве. Также спасатели эвакуировали из расположенного рядом с ангаром офиса 40 человек.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама