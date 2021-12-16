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Почему Киев идет под землю и какое преступление совершил самый молодой пожизненно заключенный: смотрим выпуск новостей "Сегодня" 16.12.2021

Алексей Росовецкий Алексей Росовецкий Заместитель событийного лидера Сегодня
16 декабря, 19:00
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Актуальные новости и главные события дня

В сегодняшнем выпуске:

  • Самый молодой пожизненно заключенный! За убийство соседей в тюрьму отправили 21-летнего парня. Почему совершил страшное преступление?
  • Когда потолок – как решето. Что делать, если крыша течет, а коммунальщикам это безразлично?
  • Чтобы и тепло, и не за все деньги мира! Журналисты Сегодня проверили, какая зимняя одежда действительно зимняя.
  • Только залатали, как опять прорвало. Почему Киев уходит под землю?
  • Скоро на всех корпоративах страны. Как чиновники Криворожского райсовета прославились в сети.

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Новости "Сегодня" – это 24 часа полного погружения в информационное пространство мира. Шесть выпусков телевизионных новостей ежедневно, аналитический еженедельник "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", сайт Segodnya.ua. Синергия этих платформ делает новости "Сегодня" крупнейшим информационным брендом страны.В 2020 году новости "Сегодня" были безоговорочными лидерами информационного вещания с широкой аудиторией. По аудитории 18+ (50 тыс.+) доля праймовых новостей "Сегодня" составила 14,46%, рейтинг – 4,71%, по аудитории 4+ (Вся Украина) доля – 13,21%, рейтинг – 3,94%, аудитория за год – 25,4 млн зрителей.

Информационно-аналитический еженедельник "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" также лидировал по широкой аудитории как в своем слоте, так и среди информационно-аналитических проектов других каналов. По аудитории 18+ (50 тыс.+) доля проекта в 2020 году составила 15,94%, рейтинг – 5,9%, по аудитории 4+ (Вся Украина) доля – 14,01%, рейтинг – 4,75%, аудитория за год – 20,2 млн. Общая аудитория всех информационных и аналитических выпусков "Сегодня" за год – 27,9 млн зрителей.

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