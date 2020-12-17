Некролог. Из кооператоров – в мэры: Кернес как зеркало эпохи

Занимая должность городского головы Харькова на протяжении 10 лет, он стал "политическим лицом" второй столицы

Когда из жизни уходит фигура такого крупного масштаба, как умерший в ночь на 17 декабря мэр Харькова Геннадий Кернес (получается, последние выборы городского головы Кернес выиграл, находясь между жизнью и смертью), журналисты используют расхожий штамп "ушла эпоха".

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Между тем, биография Кернеса, родившегося в Харькове 27 июня 1959 года, и в самом деле историческая. В том смысле, что этапы этой славной биографии типичны для позднесоветской эпохи и первых лет независимости Украины.

Например, по данным издания "Новое время", в начале восьмидесятых будущий мэр открывает собственную мастерскую по ремонту часов: в советское время это был довольно популярный частный бизнес в стране, где никакого частного бизнеса якобы не было.

Когда с началом перестройки в СССР началось кооперативное движение, Кернес работает в одном из харьковских кооперативов. (По другим сведениям, сам создает кооператив по пошиву модных джинсов-"варенок".)

Кооперативное движение шло нога в ногу с криминальным "движением", как его называют ветераны. Разные издания пишут о разных способах относительно честного отъема денег у советских граждан, которыми якобы промышлял будущий градоначальник. От игры в наперстки – популярного инструмента уличного мошенничества, до "ломки чеков". (В Союзе операции с иностранной валютой были вне закона, вместо них использовался внутренний аналог – "Разменные чеки" Всесоюзного объединения "Внешпосылторг".)

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В любом случае, свой долг обществу Кернес отдал, отсидев два года в СИЗО. 14 августа 1992 года был приговорен Харьковским областным судом к трем годам исправительно-трудовой колонии за мошенничество. Освобожден досрочно, но, как утверждал сам Кернес в одном из интервью, в действительности был оправдан, то есть формально судимым не считался.

Выйдя на свободу с "чистой совестью" и "чистыми руками", занялся финансовой сферой, что тоже было довольно типично для тех лет. Стоя во главе финансово-промышленной группы "НПК-Холдинг", Кернес приватизировал ряд объектов – Дом быта, газету и телеканал, парочку гостиниц, туристический центр и так далее.

Приход в политику был делом времени. К слову, виражи политической биографии Кернеса также были вполне типичными как для украинского политика. А топовый украинский политик должен быть долларовым миллионером, стать мемом, иметь серьезных врагов и хотя бы один раз поменять политический курс.

Все сходится: собственная бизнес-империя, многолетнее противостояние с нынешним главой МВД Арсеном Аваковым, "Миша, у тебя скучное лицо" и отказ от пророссийского курса в 2014 году.

Нетипичным было разве что покушение на жизнь Геннадия Кернеса в 2014 году. Последний раз украинского политика такого масштаба пытались убить в 1996 году, когда неизвестные неудачно подорвали на Московском мосту автомобиль тогдашнего премьера Павла Лазаренко. И, конечно же, последствия самого покушения. В отличие от Лазаренко или Натальи Витренко (в 1999 году в лидера ПСПУ бросили две гранаты), которые отделались легким испугом, Кернес оказался до конца дней прикованным к инвалидному креслу.

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Кстати говоря, снайперский выстрел в спину 28 апреля 2014 года, пробивший печень и легкое харьковского мэра, стал уже пятым покушением на Кернеса. Его дважды пытались взорвать в 2004 году и дважды – в 2007-м. В июне 2007 года, когда неизвестные подорвали "Мерседес" Кернеса, ранения получил его охранник.

Занимая должность городского головы Харькова на протяжении 10 лет, Кернес стал "политическим лицом" второй столицы. Многие близкие и бывшие соратники покойного мэра Харькова много говорили о том, как он любил родной город и сколько для него сделал. Не раз подчеркивалось, что в отличие от столицы, в Харькове прекрасные дороги, пробок нет, на улицах не мусорят, зимой убирают снег, в многоквартирных домах ремонтируют подъезды и перестилают крыши.

Впрочем, у покойного мэра было и немало критиков, которые указывали на то, что за 10 лет городскими властями не было сделано ничего, кроме строительства инфраструктурных объектов к чемпионату Европы по футболу 2012 года и мегаломанской реконструкции парка Горького, который ежегодно выкачивал из горбюджета титанические суммы. В любом случае, "эпоха Кернеса" в Харькове, похоже, подошла к концу. Что будет дальше – время покажет.

Все подробности в спецтеме Смерть Кернеса

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