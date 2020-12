Некролог. Умер Александр Евтушенко – легенда украинской музыкальной журналистики

В Киеве на 64-м году жизни умер журналист, телеведущий, продюсер Александр Евтушенко. Он был редактором первой музыкальной газеты в стране "Аудио-толока" ("Аут") и первого журнала о музыке "Галаs", ведущим программы "Тынды-Рынды", автором книг и издателем музыкальных альбомов.

За этими сухими строчками стоит человек, который столько сделал для украинской поп- и рок-музыки второй половины восьмидесятых – девяностых, как никто другой. В Киеве не было музыканта, который бы не знал Сашу Евтушенко, и не было группы, о которой бы не он написал.

Сперва в "Молодой гвардии" – газете украинского центрального комитета ВЛКСМ, где появились едва ли не первые публикации о столичных рок-группах, теперь уже тоже ставших легендой: "ВВ", "Коллежском Асессоре", "Сверчковом Числе", "Рабботе Хо", "Иванове Дауне" и других. (До этого музыкальная пресса в Киеве была подпольной, "самиздатом", или, как теперь говорят, DIY – Do It Yourself, "сделай сам".)

Затем в газете "Аут", уже полностью посвященной музыке. Чтобы читатели могли понять значение для меломанов этого издания, стоит напомнить, что интернет находился еще в зачаточном состоянии, и простые смертные доступа к нему не имели. Помню прочитанный именно в "Ауте" некролог Френку Заппе.

Это было начало 1994 года, спустя много лет круг замкнулся, и вот я пишу некролог, посвященный памяти Александра Евтушенко. Я навсегда обязан "Галаsу" и его главному редактору тем, что пришел в профессию.

Ироничный, с вечной улыбочкой на полном лице и негромким голосом, Александр Евтушенко всегда источал позитив и благожелательность. Несмотря на неторопливые манеры, казалось, он успевал побывать везде и услышать все самое интересное, что происходило не только в Киеве, но и в других городах.

Молодежи свойственен некоторый радикализм, но Евтушенко в своих статьях никого не ругал и не критиковал – их тон был таким же благожелательным, как сам автор. Теперь я понимаю, почему. Он был свидетелем феномена киевского рока конца восьмидесятых и понимал, насколько уникальным был расцвет украинской музыки в девяностых. Понимал он и то, что весь этот праздник рано или поздно закончится, и нужно успеть запечатлеть как можно больше. Возможно, чувствовал, что ему самому отпущено для этого не так уж и много времени.

Хотя музыкальные СМИ в какой-то момент стали невостребованными, Евтушенко не терял оптимизма и мечтал возродить "Галаs" еще много лет – помню, при встрече он обязательно показывал сверстанные страницы и брал с меня обещание писать для него. Но "Галаs" упорно не желал возрождаться, что даже к лучшему – легенде лучше оставаться в легендарном статусе. Зато писались и издавались книги, посвященные все той же теме – истории украинской музыки. Последняя, "Україна in ROCK", вышла осенью 2011 года, но автора на презентации не было. Он уже болел и редко выходил из дома.

Вы можете не поверить, но молодые меломаны до сих пор спрашивают на букинистических развалах "Петровки" старые номера "Галаsа". То, что делал Александр Евтушенко, до сих пор интересно и нужно людям. И я уверен, что его книги и статьи будут востребованы среди меломанов еще много лет.

Прощание состоится 26 декабря в субботу в 11:00 на территории крематория Байкового кладбища.

