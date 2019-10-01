Истории о людях, которые доставляют

Доставляя эмоции: как работает курьер службы доставки «Нова Пошта»

Можно ли найти хорошую работу с достойной заработной платой, отличными условиями, да еще и чтобы она приносила удовольствие? Наш ответ — однозначно да. Сегодня Lifestyle в рамках спецпроекта «По ту сторону доставки» продолжает знакомить вас с историями людей, которые не едут на заработки за границу, а находят достойную работу здесь, в Украине, и кайфуют от нее.

«Я в компании «Нова Пошта» раскрылся так, как нигде не смог ранее. Мой коллектив и руководитель помогают мне чувствовать себя комфортно», — так начинает свой рассказ Никита Демин, курьер службы доставки «Нова Пошта». Его история и легла в основу этой статьи.

Как все начиналось

В 2015 году Никита увидел объявление о запуске пилотного проекта по адресной доставке «Нова Пошта» и решил попробовать свои силы. Почему именно в этой компании? Во-первых, курьера службы доставки обеспечивали корпоративным автомобилем, а в других местах ждали сотрудников со своим. Во-вторых, гибкий график работы. К тому же, в «Нова Пошта» много времени уделяют обучению — от техники безопасности и организации работы курьера до навыков общения с людьми. «Регулярно руководитель проводит собрания, на которых мы изучаем базовые навыки и слушаем о технических новинках», — рассказывает Никита.

После обучения Никита приступил к работе и так хорошо проявил себя, что уже через полгода стал мастер-курьером. Теперь он может обучать премудростям своей профессии новичков, которые только начинают работать в компании. Как поясняет наш герой, получить возможность обучать других можно только тогда, когда у тебя за плечами хороший опыт обслуживания, то есть без жалоб клиентов, а также высокая продуктивность в работе и способность обучать других. Его главная цель — вырастить таких же профессионалов, как и он сам. На первых этапах обучения стажеры ездят вместе с мастером-курьером и наблюдают за процессом доставки — от загрузки посылок в автомобиль до общения с клиентами.

«Мастер-курьер — это многозадачный человек, который знает все аспекты службы доставки изнутри. Он компетентен в своем деле, чтобы передать все знания стажерам», — объясняет наш герой.

Как проходит день курьера службы доставки

«Каждый рабочий день начинается с подготовки — нужно проверить себя и свою машину. Сначала медицинский осмотр у медсестры, которая измеряет давление и, если у тебя плохое самочувствие, то дает лекарства. Также она имеет право не допустить к работе по состоянию здоровья, ведь работа водителя — в зоне повышенной опасности. Далее наступает черед машины. Я беру машину со стоянки, а перед тем ее обязательно осматривает механик. Если все в порядке и со мной, и с машиной, я сажусь за руль и подъезжаю к терминалу, чтобы загрузить посылки. Всё, рабочий день начался», — делится подробностями Никита.

У курьеров службы доставки гибкий график работы — 4 дня работают, а 2 отдыхают или 2 дня через 2 дня. Рабочий день начинается в 9 утра, а заканчивается в 21:00. За это время нужно успеть развезти все посылки или забрать отправления у клиентов по определенным адресам, которые находятся в закрепленном за Никитой районе Киева. «В среднем за день я должен вовремя обслужить около 100 экспресс-накладных. Ежедневно я получаю задание и отправляюсь к адресатам. Когда получается все выполнить вовремя, внутри ощущаешь удовлетворение — работа выполнена на 100%. Да еще и руководство постоянно подбадривает словами: «У тебя все получится!», — рассказывает наш герой.

Лайфхаки в доставке

В каждой работе есть свои лайфхаки, зная которые можно выполнять обязанности намного эффективнее. Есть такие секреты и у курьера. Оказывается, от того, как ты загрузишь автомобиль, зависит скорость выполняемой работы. Есть специальные требования и правила по загрузке посылок, которые связаны с хрупкостью и весом отправлений. «Ежедневно у меня получается тетрис в кузове, ведь правильно загрузить машину — мастерство, которое приобретаешь с опытом. Нужно учитывать хрупкость посылки, ее вес, а также дальность адреса доставки».

За каждым курьером службы доставки закреплен определенный район. Никита уже хорошо знает эти дороги, понимает загруженность маршрута и — может быстро ориентироваться и принимать решения по логистике. Весь рабочий день курьер на связи с диспетчером, который может вносить коррективы в маршрут в связи с вызовами на адресный забор посылки или срочностью доставки клиенту.

Никита обслуживает район, в котором большая часть клиентов из бизнес-центров. Они ждут свои посылки до 18:00. Именно на этот период у него выпадает развозка большого количества посылок и требуется более высокая скорость работы, чтобы вложиться в указанное время.

«У меня, как у спортсмена на дистанции, в такие периоды открывается второе дыхание. А после я вздыхаю с облегчением. Я доволен собой, понимаю, что мне удалось выполнить план и вложиться по времени. Все возможно, главное — верить в свои силы», — говорит Никита об эмоциональной составляющей своей профессии.

Клиенты – лучшие друзья

За четыре года некоторые клиенты стали лучшими друзьями Никиты. Все благодаря коммуникативным качествам и его высокому уровню профессионализма.

«Я — лицо компании и должен максимально качественно предоставить клиенту услугу. Важны многие аспекты – вежливость, пунктуальность, даже комплименты, чтобы поднять настроение клиенту. Перед тем, как вручить посылку, я смотрю на человека и понимаю, в каком он расположении духа, — и уже от этого выстраиваю наше общение. Я пытаюсь найти индивидуальный подход к каждому клиенту. Почти всех клиентов я знаю в лицо и за годы работы со многими начал дружить», — делится Никита.

Никита очень ценит в своей работе возможность общаться с людьми. «Главный девиз моей профессии — не обращать внимания на мелкие неурядицы и всегда идти вперед», — оптимистично заявляет наш герой.

Обед от клиента и доставка огромного камня — интересные случаи в работе

В работе с людьми всегда есть место курьезным и трогательным историям. Мы попросили Никиту поделиться ими с нашими читателями.

Приходилось Никите совершать доставку и необычных товаров, например, огромного морского камня весом в 25 килограммов. «Клиент мне объяснил, что его внучка сейчас находится на море и захотела деду прислать вот такой необычный подарок. Рад, что работаю в компании, которая дает мне возможность почувствовать себя немножко суперменом», — улыбается наш герой.

Еще из бонусов работы курьера — благодарности от клиентов. Как рассказывает Никита, иногда клиенты настолько довольны доставленной посылкой, что могут предложить и пообедать, и хотят угостить гостинцами, а также желают хорошего дня.

«Работа с людьми — это целый спектр эмоций. Живое общение, искренние и неподдельные эмоции, благодарность, которая считывается по глазам. Не только деньги, но и эмоциональная составляющая работы драйвит меня каждый день», — подытожил курьер службы доставки «Нова Пошта» Никита Демин.

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