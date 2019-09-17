Истории о людях, которые доставляют

От грузчика до логиста: история студента, который стал профессионалом

Однажды студент из маленького городка Новомосковск Днепропетровской области решил подработать и устроился грузчиком в логистическую компанию. За семь лет его жизнь круто изменилась – он переехал в столицу и прошел карьерный путь от грузчика до руководителя регионального диспетчерского управления. И все это в одной компании. Дмитрий Цымбаревич – герой нашего спецпроекта «По ту сторону доставки» –рассказывает, как оказался и начал строить карьеру в компании «Нова Пошта».

Вверх по карьерной лестнице

Еще во время учебы в университете Дмитрий захотел зарабатывать сам, чтобы совмещать учебу с работой. 19-летний парень устроился в компанию «Нова Пошта» грузчиком. Утром – пары в университете, вечером – работа. Уже через три месяца нашего героя повысили и перевели на новую должность сканировщика.

«Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, оплачиваемый отпуск и больничные, да еще и повышение – условия мне так понравились, что уже тогда я решил связать свою жизнь с компанией «Нова Пошта», – вспоминает наш герой.

Уже шесть лет Дмитрий развивается вместе с крупнейшей службой экспресс-доставки страны. За это время он успел поработать в роли менеджера по качеству, начальника адресного депо в Днепре, имея в подчинении 70 сотрудников, и руководителя диспетчерского управления в столице.

«Три года назад компания предложила мне новый вызов – я получил повышение и стал руководителем регионального диспетчерского управления в Киеве. Было сложно принять решение, переехать в столицу и все кардинально поменять. Но я понимал: это возможность для личностного роста и новые горизонты. Кто о таком не мечтает? Тем более, на тот момент я чувствовал, что готов к новому. Признаюсь, поначалу было тяжело, но я хотел доказать самому себе, что справлюсь», – вспоминает Дмитрий о первых месяцах работы в Киеве. В его обязанности входил контроль всего процесса доставки от отправителя до получателя в максимально краткие сроки, чтобы все было в целостности и сохранности. Основная задача – идеальная логистика.

Как устроена доставка

«Мне нужно разработать оптимальный маршрут для грузового автомобиля с минимальной потерей времени. К примеру, клиент отправил посылку в отделении до 12:00, примерно через два часа она уже поехала на терминал, где ее отсортируют и погрузят в автомобиль, который едет в нужном направлении. А уже на следующий день посылка будет в отделении получателя», – рассказывает Дмитрий о логистических процессах в компании. Чтобы добиться такой точности, у логиста с командой всегда есть план А и план Б, когда в случае пробок, сложных погодных условий или форс-мажоров система перестраивает маршрут. И все получается.

Освоить новую сферу – логистику – было бы сложно для Дмитрия, если бы не команда «Нова Пошта». «Я привык работать с людьми, которые всегда помогут и подскажут, а если мы чего-то не знаем, компания готова организовать нам обучение по любым предметам – от навыков управления командами – до узкопрофессиональных курсов», – говорит Цымбаревич. С такой поддержкой ему не страшно брать на себя ответственность за управление командой из почти 250 человек.

Несмотря на то, что должность логиста для Дмитрия была совершенно новой ступенью на его карьерном пути, он справился с поставленными задачами. Три недели назад наш герой снова получил повышение. Теперь он начальник отдела технологий терминалов. «Мои обязанности с новым назначением кардинально изменились – я взялся за новую сферу. Теперь моя задача – создать технологию на терминале, где сортируются посылки, которая максимально ускорит процесс выгрузки/загрузки автомобиля», – рассказывает Дмитрий. Ему снова предстоит учиться, знакомиться с новым оборудованием и осваивать новые высоты. Но в компании «Нова Пошта» это совсем не страшно.

Хочешь построить свою карьеру с «Нова Пошта»? Приходи и попробуй себя!

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