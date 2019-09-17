по ту сторону доставки

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Как найти надежную работу: сотрудник «Нова Пошта» рассказывает о своем опыте

Многие молодые люди в начале своей карьеры сталкиваются с трудностями в поиске работы. Зачастую работодатели ищут специалистов уже с опытом, высшим образованием, да и еще и со знанием нескольких иностранных языков в придачу. Знакомая ситуация? Сегодня.Lifestyle решило исследовать этот вопрос и рассказать будущим соискателям, как ориентироваться в мире вакансий и компаний и найти в итоге надежную работу. Помогут нам в этом наши герои – сотрудники крупнейшего украинского игрока рынка экспресс-доставки – компании «Нова Пошта». Они расскажут, как получили работу в компании, поделятся своими впечатлениями о работе в «Нова Пошта» и дадут советы будущим соискателям.

Итак, встречайте первого героя – Сергея Лисовенко, начальника смены Киевского инновационного терминала, где сортируются посылки клиентов со всей Украины. 30-летний Сергей пришел в компанию в 2011 году неопытным студентом – друзья утверждали, что «Нова Пошта» предлагает хорошие условия труда, своевременную выплату заработной платы и возможность карьерного роста.

«Моя первая должность в компании — работник склада. Я тогда еще учился в университете и высшее образование было незаконченным. Гибкий график позволял совмещать учебу с работой. Кроме того, я занимался футболом и мне нужны были выходные в субботу и воскресенье. Поэтому график меня устроил идеально», - вспоминает Сергей свои первые месяца работы в компании.

В истории Сергея есть удивительный факт – на своей первой позиции он проработал всего три дня! Руководству терминала хватило такого короткого отрезка времени, чтобы увидеть потенциал молодого сотрудника и его перевели на должность специалиста сканирования.

«Специалист сканирования или по-простому сканировщик - это уже намного интереснее, чем работник, который просто грузит посылки. Ты отвечаешь за загрузку автомобиля посылками, у тебя больше обязанностей, ты координируешь уже работу других людей. Я отвечал за выполнение работы троих человек, за целостность груза и своевременную загрузку автомобиля. Я стоял со сканером и «пикал» каждую посылку, параллельно помогая другим сотрудникам терминала правильно грузить посылки в машину», - уточняет наш герой.

Сергей проработал сканировщиком три года и снова получил возможность для карьерного роста. Изучив все тонкости работы на терминале, Сергей смог применить все свои знания в качестве диспетчера. «У нас была бригада из четырех человек, и мы были ответственны за то, чтобы автомобили по указанному направлению двигались согласно установленному графику», - рассказывает Сергей Лисовенко.

По словам Сергея, для него особо важным в компании является то, что в «Нова Пошта» идут навстречу сотрудникам. Однажды, во время игры в футбол он получил травму и не мог физически выполнять некоторые обязанности на работе. Руководство компании нашло новую возможность для ценного сотрудника и Сергея перевели на другую должность – логиста. Почему именно ее? Очень просто – эта работа не требует физической нагрузки, и Сергей смог дальше продолжить работу в компании, параллельно проходя реабилитацию после травмы. Более того – «Нова Пошта» компенсировала часть затрат на лечение.

«Я получил травму на футболе и полгода не мог передвигаться, мне были запрещены физические нагрузки. Компания предложила мне работу за компьютером. На тот момент я был членом профсоюза и мне частично вернули затраты на операцию. Кстати, если бы это произошло сейчас, то компенсация была бы 100%, так как сейчас у меня есть медстраховка, которую полностью оплачивает «Нова Пошта», - рассказывает Сергей.

За время работы на разных должностях в компании Сергей Лисовенко изучил все нюансы работы службы доставки, узнал тонкости логистики и стал опытным специалистом. В «Нова Пошта» такой опыт оценили и когда компания открывала свой первый инновационный терминал в Киеве – КИТ, Сергею предложили перейти туда работать. Уже на руководящую должность, где у него в подчинении было 40 человек.

«Изначально меня оформили менеджером мелкого груза до 1 кг. Прошел двухнедельную стажировку, и я получил возможность сам набрать команду. Так, у меня в подчинении оказалось 40 сотрудников. Я проработал менеджером 1,5 года и уже потом я получил свою текущую должность - начальника смены. Сейчас у меня в подчинении восемь менеджеров, диспетчер и работники ночной/дневной смены - около 350 человек», - делится воспоминаниями Сергей. Все они официально трудоустроены, получают бесплатные обеды, иногородние, когда приезжают на работу, могут жить в хостелах, которые также оплачивает компания.

Наш герой полностью координирует работу всей смены на терминале: сортировку и передвижение груза по территории КИТа, а также, прибытие и отправление автомобилей с посылками по жесткому графику – это важно, чтобы обеспечивать надежную и быструю доставку. Кстати, график работы у Сергея удобный – сутки через двое.

Профессиональные качества, которые помогли Сергею в карьерном росте

«Я думаю, что это коммуникабельность, решимость, четкое понимание поставленных руководством задач и стойкость к форс-мажорам», - размышляет наш герой.

При этом скромно умалчивает о самом главном - его отношении к клиентам. Например, однажды Сергей ездил в три часа ночи в аэропорт «Борисполь», чтобы доставить вовремя срочную посылку клиенту.

«Однажды в наш контакт-центр обратился клиент с просьбой - ему срочно нужно было получить посылку, которая должна была улететь в Израиль той же ночью. Просьба поступила в 11 вечера, а вылет запланирован на 3 ночи. Я сразу же взял посылку, сел в корпоративный автомобиль и помчал в аэропорт. Посылку успел передать и вернулся на работу», - вспоминает Сергей.

Развитие сотрудников «Нова Пошта» на базе Корпоративного Университета

Все сотрудники компании систематически повышают свой профессиональный уровень и обучаются на специальных тренингах. Все это проходит в рамках Корпоративного Университета «Нова Пошта».

«Компания предоставляет возможность постоянно учиться. К примеру, я систематично посещаю курсы и тренинги на базе Корпоративного Университета. Нас учат эффективному управлению персоналом, новым технологиям, которые помогают минимизировать потери во время всех процессов производства», - говорит Сергей.

Причем обучение проходят все – и руководители, и специалисты разных уровней. Сотрудники регулярно получают рассылку об обучающих курсах и, если им интересно, просто подают заявку на обучение. «Во время тренинга сотрудников делят на команды, дают им задания, которые они потом коллективно должны решить и обсудить с лектором или спикером», - поясняет Сергей детали процесса обучения.

Кроме того, в компании созданы условия для постоянного повышения квалификации. Существует три уровня квалификации специалистов на терминале и, чтобы перейти на следующий уровень, нужно также пройти обучение с последующей сдачей экзаменов. Как рассказывает Сергей, на терминале также введена система учета показателей эффективности работы. Интересно, что достигать эффективности помогает соревновательный дух. Прямо как в спорте сотрудников четырех смен терминала поделили на команды - «Львы», «Гепарды», «Барсы» и «Тигры». Сергей возглавляет команду «Гепардов». Эта «хищная» четверка постоянно соревнуется между собой.

«У нас есть показатели, благодаря которым оценивается эффективность работы каждой смены и выводится общая оценка работы каждой команды за неделю. Например, учитывается, сколько за 7 дней сотрудники определенной смены обработали посылок - показатель должен быть не меньше 98% выполнения стандарта. И разумеется, та команда, у которой самый высокий показатель, вознаграждается премиями», - поясняет начальник смены.

Он также похвастался рекордом своих «Гепардов», который пока еще никто не смог побить - в предновогодний период удалось обработать 96 600 посылок! И это за 12 часов работы!

«Нам тогда удалось обработать такое количество благодаря слаженной работе всех сотрудников и правильному распределению обязанностей. За это я получил премию и грамоту», - делится наш герой.

Спортивные турниры и корпоративы – как команда «красных» проводит свой досуг

«У нас в компании проводятся турниры. Сотрудники могут проявить себя в спортивных играх - футболе, пейнтболе, теннисе, бамперболе. Кроме того, нам устраивают экскурсии, всевозможные прогулки, например, на речном кораблике по Днепру», - рассказывает Сергей.

На таких мероприятиях сотрудники знакомятся друг с другом и укрепляют командный дух. Более того, профсоюз устраивает профессиональные турниры между командами, где разыгрываются призы или денежные вознаграждения. Как уже раньше мы говорили, Сергей давно играет в футбол и сейчас является капитаном киевской команды.

«Недавно в Киеве состоялся всеукраинский футбольный турнир среди сотрудников «Нова Пошта» и мы выиграли. Нам дали за победу большой кубок и денежный приз, который мы потратили на совместный поход в пейнтбол-клуб», - рассказывает Сергей.

Также у сотрудников во время обеденного перерыва есть возможность отвлечься и сыграть в настольный теннис. "Компания нам каждые выходные также оплачивает тренировки по разным видам спорта, чтобы мы потом могли соревноваться в турнирах".

И в завершении нашего разговора Сергей Лисовенко признался, что связывает свое профессиональное будущее исключительно с компанией "Нова Пошта". Ему бы хотелось достичь еще больших высот, тем более, что к этому все располагает.

"Если ты стараешься, постоянно работаешь над собой, четко выполняешь поставленные задачи, тебя обязательно заметят и предложат повышение. Руководство постоянно наблюдает за твоей работой, оценивает ее, задает вопросы, чтобы понимать, насколько сотрудник готов к повышению. Хочу еще добавить, что не только материальная сторона играет важную роль. Мне придает драйва и мотивации то, что украинцы получают свои посылки вовремя", - подытожил наш герой.

Хочешь построить свою карьеру с «Нова Пошта»? Приходи и попробуй себя!