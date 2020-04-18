Нужно немедленно защитить медицинских работников (укр.)

Якщо не забезпечити медиків на 100% засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) – дуже швидко пацієнти залишаться сам на сам зі своїми хворобами.

"З початку пандемії в Україні захворіло 5106 людей, з них 332 дитини та 978 медичних працівників" – заявив міністр МОЗ України Максим Степанов.

Тобто кожен п’ятий українець, що захворів на COVID-19 – медичний працівник.

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Про що це говорить? Тільки про відсутність засобів індивідуального захисту у медичних працівників як головного чинника такого стану речей.

До чого це призведе? Поступово лікарні залишаться без медперсоналу, тоді й ШВЛ та тести ПЛР будуть ні до чого.

Давайте подивимось на сайт КМУ: станом на 18 квітня забезпеченість медперсоналом у середньому по країні складає 76,79% (найбільша в Рівненській області – 93,76%, найменша – в Луганській області – 61, 89%). Тож, вже існує дефіцит кадрів на чверть.

Та головне, у сусідньому стовпчику таблиці "Загальна поточна інформація з COVID-19" записані дані про забезпеченість засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) – у середньому 63,24% (найбільша – у Черкаській області 81,27%, найменша – в Івано-Франківській області – 50,07%).

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Що це означає? Що медики підходять до пацієнта беззахисні та й стають джерелом розповсюдження вірусної інфекції з більшою долею ймовірності – тай хворіють самі. Це зрозуміло, бо у пересічного громадянина значно менш шансів зустрітися з носієм вірусу.

На 38-й добі карантину така захищеність медпрацівників неприпустима!

Так, 978 медпрацівників, що захворіли на COVID-19 – це дуже багато. Безумовно, ми пишаємося самовідданістю їхньої праці, яку вони показують, не зважаючи на високі ризики. Але які висновки з цього зробив КМУ та МОЗ України, окрім простого констатування факту? Де працювали ці люди? В одному лікувальному закладі, чи у різних, в яких регіонах, зокрема? Це потрібно знати і пацієнту, тому що особливо поліклінічні заклади потерпають від напливу пацієнтів, яким дуже важливо "просто зараз поспілкуватися зі своїм сімейником "віч-на-віч", – за телефоном ці питання неможливо розв’язати". Люди повинні знати про ризики інфікування в лікувальному закладі, за можливістю залишатися вдома та не наражати себе та інших на небезбеку.

Безумовно, не варто публікувати адреси лікувальних закладів або розголошувати персональні дані медпрацівників. Але МОЗ може публікувати деперсоналізовані дані по лікарям, медсестрам, молодшому медичному персоналу, по регіонам та типу лікувальних закладів. Наприклад: Область Х, захворіло лікарів – , медсестер – , молодшого медичного персоналу – . Працювали в лікарнях – , закладах надання первинної медичної допомоги – . Це буде один з інформаційних чинників запобігання розповсюдження інфекції.

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Що робити?

По-перше, КМУ забезпечити усі лікувальні заклади на 100% засобами індивідуального захисту (ЗІЗ). А МОЗ України створити штаб (дорадчий орган, тимчасову структуру), який:

"В ручному режимі" буде збирати дані про забезпеченість ЗІЗ лікувальних закладів та надавати цю інформаціюі до КМУ для оперативного реагування на ситуацію (не має бути лікувальних закладів, забезпечених ЗІЗ на 99% – тільки на 100%).

Буде збирати інформацію про захворюваність медичних працівників. Таку інформацію треба отримувати як від керівників лікувальних закладів, так і від медиків, що захворіли, шляхом "гарячої лінії" та "електронної форми звернення" на сайті МОЗ для запобігання приховування відомостей (не тільки зі підтвердженими випадками тестом ПЛР, але і з підозрами на COVID -19).

Аналізувати захворюваність медиків по регіонам, публікувати ці відомості за схемою, запропонованою вище. Просто кількість медпрацівників, що захворіли – це тільки абстрактна цифра, яка не доводить небезпеку ситуації.

Та головне – "адекватно" реагувати на "спалахи" захворюваності медпрацівників в одному лікувальному закладі, якщо такі трапляються, у тому числі у співпраці з департаментами (управліннями) охорони здоров’я органів місцевого самоврядування.

Підтримати (впроваджувати) пропозицію міністра МОЗ України про регулярне профілактичне тестування на коронавірус усіх медичних працівників, які лікують хворих на COVID-19.

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