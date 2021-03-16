Почему провалился первый этап вакцинации от Covid-19?

Длинный узкий коридор стандартного, советских времен постройки, корпуса детской инфекционной больницы, вешалка для верхней одежды, перед кабинетом вакцинации своей очереди ожидают две женщины возраста 60 плюс.

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Через 10 мин я отвечаю на вопросы врача: сейчас здоров, нет, не болел, вакцинировался от гриппа и пневмонии в сентябре, имею декларацию с семейным врачом. Далее прохожу в манипуляционный кабинет, на стенах которого нарисованы сценки из сказки о Незнайке, безболезненный укол в плечо – и я привит "водами Ганга", как остроумно называет медицинская общественность вакцину Covishield индийского производства.

Возвращаюсь в тот же самый коридор, где на дерматиновом диванчике уже с полчаса томятся счастливые "привитые" в количестве пяти человек, присаживаюсь рядом.

После меня вакцинируются одна женщина и двое мужчин в медицинских халатах (по-видимому, работники "взрослой инфекционной больницы", которая рядом) всем лет за 50, они сразу уходят.

Итого девять человек, пока что больше никто нет. В кабинете вакцинации вынужденный перерыв, бригада собирается за столом врача – шутят, пьют чай.

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Вот так выглядит первый этап вакцинации в Харьковской области, который нельзя назвать "Подолаємо пандемію разом". РАЗОМ – это когда все вместе, в короткое время не дадут проникнуть вирусу в свои тела – и пандемия закончится. Конечно, можно ждать, как в 1918 году, когда вирус похоронят вместе с телами умерших. Но ведь сейчас 2021, и менее чем за год (а это фантастические темпы) ведущие лаборатории мира дали нам вакцины – пользуйтесь. А возле пунктов вакцинации – тишина и покой, как будто каждый день не умирают граждане Украины, в том числе и медики?

24 февраля я написал блог "Идите и сделайте прививку, и не говорите "со мной этого не случится" – за этот промежуток времени, то есть по 12 марта, от Covid-19 ушло из жизни 3 000 человек.

В этом кабинете уже вакцинировали 219 человек. Всего же в Харьковской области первую дозу Covishield, начиная с 4 марта, получили 1 050 человек из запланированных 15 400. Такими темпами мы и за 3 месяца не выполним план, а ведь цель состоит в создании коллективного иммунитета, прежде всего у тех, кто непосредственно работает с больными – логика правительства совершенно понятна. Я боюсь даже подумать, сколько времени понадобится на вторую волну вакцинации – 125 тыс. жителей Харьковской области, как запланировано Областной государственной администрацией.

В настоящее время в области работают 12 мобильных бригад и два пункта вакцинации: в Харьковской областной клинической больнице и Областной детской инфекционной клинической больнице (именно здесь я был).

В тренде Почему провалился первый этап вакцинации от Covid-19?

ТАК ГДЕ ЖЕ "люди із критичним ризиком інфікування та розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, а також фахівці, які працюють у сфері протидії пандемії COVID-19"? Почему они не стоят нескончаемой очередью в пункты вакцинации?

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Я пытался собрать аргументы медработников, и в личных беседах, и в социальных сетях, почему они пока что не собираются, или не спешат, вакцинироваться от COVID-19:

Многие переболели, и пандемией были затронуты сразу, не дожидаясь пика в сентябре 2021, что совершенно понятно, ведь они первыми встретили COVID-19. Нет достоверных данных, сколько длится приобретенный вследствие этой болезни иммунитет: полгода, год? А так как лабораторная диагностика все же платная, поэтому люди с низким уровнем доходов не будут проверять каждый месяц иммуноглобулин G в своей крови, да и хлопотно это. Поэтому многие по умолчанию предполагают, что у них уже есть иммунитет, и другого им не надо. Тем более СМИ их "подначивают": уже якобы 50% процентов украинцев имеют антитела к COVID-19. Перенесенная болезнь в легкой форме расслабляет: ну и что, и так каждый год болеем чем-то похожим на грипп, а вакцинацию не делаем, и живем. Те, кто перенес COVID-19 в тяжелой форме и выжил, небезосновательно предполагают, что у них уже есть иммунитет, и спешить уже некуда. Некоторые медработники, опять-таки как наиболее уязвимая группа, считают, что уже переболели несколько раз COVID-19. То есть их родная иммунная система не в состоянии выработать "долго существующие антитела". Так чем же им тогда поможет вакцина? Еще раз почувствовать всю "прелесть" заболевания, но своими руками? "Логистическая проблема" – вакцина не передана непосредственно в лечебные учреждения, что затрудняет доступность процедуры, на "бригады" затрачиваются дополнительные ресурсы и их возможности не безграничны, а наоборот, даже очень ограничены. Политика и еще раз политика: кто-то же разгоняет общественное мнение по поводу "воды Ганга", хотя, если бы первой поставкой была Pfizer, на первом месте была бы идея о "чипировании Биллом Гейтсом". Первой была обещана Pfizer, а вместо нее привезли Сovishield – ЗРАДА? Да, нужно признать, что существует иерархия рекомендуемых медицинских препаратов, и индийские производители не на первом месте. Но кто понимает разницу между производством дженериков и лицензионными технологиями? Опять-таки, богатое поле для выражения фантастических идей в форме легкой паранойи.

И главное, как говорится в известной поговорке, "поспешность нужна при ловле блох", я бы добавил "и вирусов тоже".

Создается впечатление, что как только в Украину завезли 500 тыс. доз Covishild, все профильные министерства и органы местного самоуправления выдохнули и успокоились, вирус испугался и убежал: "Что вы, уважаемые граждане, хотите? Все идет по плану, этапы выполняются. Если вы общественный деятель и хотите вакцинироваться – пишите письмо в соответствующее управление охраны здоровья и ждите ответа. Тем более, вот видите, 13 марта в Харькове "организованно" прошли вакцинацию 13 "инфлюенсеров" – журналисты ТРК "Україна", "UA: Суспільне", блогеры и общественные активисты".

А может быть, все же стоит оперативно пересмотреть планы и этапы вакцинации и начать продвигать очередь зарегистрированных граждан в "Дії" и подобных ресурсах? Передать вакцины в лечебные учреждения, что позволит за неделю, ну, за две, полностью выполнить план добровольной вакцинации (или Министерство охраны здоровья "растягивает удовольствие", потому как не знает, когда будет следующая поставка?) имеющимися в наличии дозами. Почему так?

Во-первых, каждое лечебное учреждение вторичного или третичного уровня оказания медицинской помощи, другими словами, больница, имеет списки всех "бажаючих до вакцинації" медицинских работников и ей проще привлечь лучшими примерам всех "небажаючих" или сомневающихся.

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Во-вторых, медицинским учреждениям первичного звена, то есть поликлиники могу оперативно пригласить желающих просто пройти вакцинацию, с учетом имеющихся у них рисков (ожирение, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, возраст и т.п.). И здесь проще распоряжаться остатками, ведь один флакон Covishield рассчитан на 10 человек и его нужно использовать через 6 часов после вскрытия. Если, допустим, 6 человек вакцинируются из последнего вскрытого флакона, а еще 4 не придут, то эти 4 дозы пропадут, если быстро не найти других желающих. Вполне понятно, что в поликлинике найти замену быстрее.

И, все же, главный тезис этого блога: нужно пересмотреть план вакцинации с целью повышения его оперативности и перераспределения уже имеющихся ресурсов (количества доз) в соответствие с принципом: только сразу

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