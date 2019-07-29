Що повинно насторожувати Україну: про нові навчання російської армії https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F,%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F,%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5 2019-07-29T09:23:00+03:00 Микола Бєлєсков

Армія РФ за тиждень – 22-28 липня

Не зважаючи на те, що Центральний військових округ і далі активно готується до стратегічних навчань Центр 2019, перевіряючи наявні підрозділи в умовах максимально близьких до бойових, лідером по військовій активності цього тижня можна вважати саме війська Південного військового округу (ПівдВО), в зоні відповідальності якого частково знаходиться і Україна. Фактично до активних тренувань були залучені підрозділи всіх трьох загальновійськових армій, які підпорядковані ПівдВО, а також окремі полки 4-ї армії ВПС і ППО, яка прикриває цей округ із повітря.

Південний військовий округ

Насиченим минулий тиждень був для двох головних підрозділів 8-ї загальновійськової армії (штаб м. Новочеркаськ, Ростовської області) – 150-ї мотострілецької дивізії і 20-ї мотострілецької бригади. Так на полігоні Кадамовський проходили двосторонні тактичні навчання за участі 1 тисячі бійців і 100 одиниць техніки (Т-72Б3, БМП-3, БТР-82А) 150-ї дивізії. Особливістю цих навчань було тренування мобільних протитанкових комплексів Штурм-С. Пізніше до тренувань залучили і самохідні артилерійські установки Акация. Також бійці відповідної дивізії відпрацьовували питання перекидання аеромобільних груп в тил ворога, які працювали там на квадроциклах. В ці тренування було залучено до 100 військових. Окремо до 300 зв’язківців 150-ї мотострілецької дивізії минулого тижня вирішували питання забезпечення зв’язку в умовах маневреного бою. Для відпрацювання цього завдання було залучено до 40 одиниць спеціальної техніки.

Врешті решт до 1 тисячі танкістів 150-ї дивізії (в дивізії 2 танкових полки, а також не менше 2 танкових батальйонів в 2 мотострілецьких полках) вчилися долати водні перешкоди – для цього вони проходили тренування на спеціальному об’єкті в Волгоградській області. Цікавою деталлю під час цих навчань стало те, що чи не вперше стало відомо, що танкові підрозділи 150-ї дивізії окрім модернізованих Т-72Б3 і Т-72Б3М мають на озброєнні і старі танки Т-72Б модифікації 1985 року. Це пов’язано із тим, що танкова промисловість РФ не зважаючи на масштабні постачання в війська модернізованих Т-72Б3 і Т-72Б3М (200-300 одиниць танків на рік) не встигає задовольнити потреби всіх з’єднань. Особливо в умовах перетворення бригад в дивізії, що вимагає значної кількості додаткової техніки.

20-та мотострілецька бригада минулого тижня перевірила потенціал системи протиповітряної оборони – системи Тунгуска, Стрела-10 і ПЗРК Верба (всього до 30 одиниць техніки і 100 солдат). Підрозділи ППО цієї бригади тренувалися на полігоні Капустін Яр в Астраханській області, де зазвичай проходять практичні стрільби. Паралельно із цим рота РЕБ 20-ї бригади вчилася подавляти безпілотники ворога. До таких тренувань було залучено 10 одиниць спеціальної техніки.

Проте головною родзинкою військової підготовки підрозділів Південного військового округу став початок двосторонніх командно-штабних навчань за участю підрозділів відразу двох армій цього округу – 49-ї і 58-ї. За легендою навчань передбачається, що підрозділи 49-ї армії будуть наступати, а 58-ї вести оборону. За масштабами дані навчання виявилися не такими і великими як писали окремі українські і міжнародні ЗМІ в заголовках – було залучено до 5 тисяч бійців і 300 одиниць техніки. Фактично мова йде про окремі роти бригад кожної із армій. Але Україну повинні насторожувати не скільки масштаби як характер тренувань. Так в рамках цих двосторонніх командно-штабних тренувань кожна із армій розгорнула польові пункти управління – як на рівні командування армії так і командування окремих бригад. Для прикладу 49-та армія розгорнула до 10 пунктів управління, які до того ж прикрили за допомогою систем ППО і РЕБ, а також потурбувалися про протидиверсійну оборону. Тим самим поки ЗСУ і на сьогодні більше сконцентровані на тактичних моментах підготовки, то наш гіпотетичний супротивник вчиться діяти на оперативному і оперативно-стратегічному рівні. Показово, що за ходом командно-штабних навчань особисто слідкує керівник Південного військового округу генерал Олександр Дворніков, який відвідав мобільні польові штаби двох армій, оцінивши їх роботу по питанням планування застосування сил.

Одним із елементів командно-штабних навчань стали тренування по контрбатарейній боротьбі артилерії 205-ї і 34-ї мотострілецьких бригад 49-ї армії. Всього було залучено до 800 бійців і 150 одиниць техніки (РСЗВ Град-М, міномет Сани, САУ Акация). Вогонь вівся на дальність до 7 км із закритих вогневих позицій із використанням БПЛА і швидкою зміною позиції після проведення залпу. Окремо слід згадати, що всі підрозділи радіаційного, хімічного і бактеріологічного захисту Південного військового округу провели минулого тижня масштабні тренування, в які були залучені 300 одиниць техніки і 2 тисячі бійців.

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Активними були минулого тижня і спецпризначенці Південного військового округу. Бійці 10-ї бригади спецпризначення (Краснодарський край) відпрацьовували питання штурму і захоплення невеликого населеного пункту. Всього до цих тренувань було залучено 100 бійців, які працювали за допомогою 20 одиниць техніки (бронемашини і БПЛА Леер). 25-й окремий полк спеціального призначення (Ставрополь) тренувався проводити десант в тил ворога за допомогою гвинтокрилів Ми-35М.

І, як вже згадувалося, активною була авіація, яка входить до складу 4-ї армії ВПС і ППО. Мова йде як бомбардувальну так і армійську авіацію. Так бомбардувальники Су-24М (11-й змішаний авіаційний полк, Волгоградська область) вчилися наносити удари по колонам техніки противника із висоти 200-1000 метрів для точності ударів. При цьому використовувалися некеровані ракети С-8. Слід згадати, що саме штурмовики і бомбардувальники, які працюватимуть із малих висот некерованими боєзарядами, будуть основним засобом вогневої підтримки піхоти під час наступу із боку повітряно-космічних сил РФ. Як наслідок, масова присутність в ЗСУ ППО ближнього радіусу дії, включно із ПЗРК, разом із масових поширенням РЛС для контролю за повітряною ситуацією, дозволять в рази зменшити якість бомбометань і ракетних ударів некерованими боєприпасами. Тому не слід переоцінювати потенціал російських військово-повітряних сил.

Врешті решт минулого тижня продовжувалися тренування армійської авіації із баз в Ростовській області, Краснодарському і Ставропольському краях. Всього до навчань було залучено до 30 гелікоптерів типу Ми-28Н, Ка-52, Ми-35М, Ми-8АМТШ. Ними було проведено пуски до 1,5 тисячі некерованих ракет (С-8, С-13), в тому числі в нічний час доби.

Центральний військовий округ

Центральний військовий округ продовжує готуватися до цьогорічних стратегічних навчань Центр 2019. Як наслідок в тренування і перевірки завіюються нові підрозділи. Головною особливістю навчань в ЦВО минулого тижня стало те, що було вирішено перевірити всі підрозділи розвідки і спеціального призначення, які перебувають в підпорядкуванні округу. Мова йде про не менше 5 тисяч бійців, які працювали на 300 одиницях техніки.

Так спецпризначенці в Новосибірську відпрацьовували проведення диверсійної діяльності в тилу противника. Доставка в тил противника здійснювалася за допомогою гелікоптерів Ми-8АМТШ. В тилу умовного противника підрозділ відпрацьовував захоплення вузла зв’язку, а також осіб, які можуть надати важливі розвідувальні дані. Окремо минулого тижня бійці цієї ж 24-ї бригади спецпризначення ЦВО отримали 14 автомобілів Тигр-М, які забезпечують більшу мобільність бійців і можливість здійснення глибоких рейдів в тил противника в умовах активних бойових дій, де не буде стаціонарної лінії фронту.

Бійці 3-ї бригади спеціального призначення (Тольятті, Самарська область) відпрацьовував питання закидання диверсійно-розвідувальних груп в тил противника. Десантування здійснювалося парашутним способом із гелікоптерів Ми-8. Всього до тренувань залучили 500 бійців. Спецпризначенці бригади ЦВО провели диверсії і нальоти на важливі об’єкти противника, захоплення транспортних засобів і розвідувальних даних. Розвідники 90-ї танкової дивізії (Челябінськ) відпрацювали питання видачі цілевказань для реактивної і ствольної артилерії дивізії. В першу чергу вирішувалося питання корегування вогню по командним пунктам противника.

Бійці 2-ї армії активно опановували нові БРТ-82А, які на відміну від БТР-80 мають бойовий модуль із 30-мм гарматою. Мова йде про бійців 228-го мотострілецького полку 90-ї танкової дивізії і 30-ту мотострілецьку бригаду. Бійці 30-ї бригади відпрацьовували вперше тактику кочуючих мінометів на системах Сани (120 мм). Даний тактичний прийом передбачає швидку зміну позицій після проведення залпів, роботу розосереджено і використання БПЛА для розвідки. Всього в навчанні мінометників приймали участь 200 одиниць техніки і до 1 тисяч бійців. 15-та мотострілецька бригада минулого тижня випробувала свої системи РЕБ.

21-ша мотострілецька бригада 2-ї загальновійськової армії проводила навчання танкістів свого підрозділу – всього до 60 танків Т-72Б3. Також активною була артилерія даного з’єднання, яка вчилася тактиці артилерійської каруселі. Даний прийом передбачає проведення перезарядки після залпу в новому місці і лише потім висування на нову позицію для чергового залпу. Це збільшує шанси артилерії на виживання в умовах ведення противником контрбатарейної боротьби. Артилерія 21-ї бригади працювала на дальність до 30 км. Підрозділи матеріально-технічного забезпечення цієї бригади минулого тижня тренувалися забезпечувати війська на лінії фронту боєприпасами і пальним, а також евакуювати поранених.

Артилерія 90-ї танкової дивізії і 232-ї реактивної артилерійської бригади ЦВО спільно на полігоні Чебаркуль відпрацьовували питання боротьби із ворожою артилерію на дальності до 20 км. До тренувань були залучені 1,5 тисяч солдат і 500 одиниць техніки (Град-М, Ураган, Акация, Мста-Б). Танковий батальйон 74-ї мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії ЦВО проводив тренування на танках Т-72Б зразка 1989 року.

Нові методи роботи десантників. Східний військовий округ

Цікавим видався тиждень і для 31-ї десантно-штурмової бригади, яка географічно базується в Ульяновську (ЦВО), але як і решта з’єднань даного роду військ підпорядковується безпосередньо Москві. Як вже згадувалося в минулих оглядах, дана бригада активно тренується, адже скоріше за все також буде залучена в стратегічні маневри Центр 2019.

Проте експерименти 31-ї бригади десанту пов’язані не лише із наближенням цьогорічних головних навчань в збройних силах РФ. Як вже згадувалося в одному із попередніх оглядів, в РФ набагато більше десантників чим спроможні в випадку потреби перекинути літаки транспортної авіації Ил-76. Це змушує командування ВДВ РФ активно експериментувати. І як раз цим займалася 31-ша бригада. Суть їх тренування була в наступному. Гелікоптери Ми-26 і Ми-8 забезпечують доставку, в тому числі в тил противника, живої сили і техніки. Так на 15 гелікоптерах цього типу було доставлено 300 солдат і 50 одиниць техніки. В тому числі мова йде про гаубиці Д-30, машини УАЗ і Нива, міномети Поднос і Сани (82-мм і 120-мм відповідно) і ПТРК Корнет. В СРСР і РФ було створено більше 300 гелікоптерів Ми-26, які можуть підняти до 20 тон вантажу, із граничними габаритами (3,1 м на 3,2 м на 12 м). Тобто такі гелікоптери можуть доставляти машини і навіть гаубиці. Таким чином новий тип висадки десанту дозволить ВДВ РФ із одного боку компенсувати брак транспортної авіації, а із іншого боку максимально використати переваги десантників – мобільність і вогнева могутність.

Завершити хотілося б новинами із підготовки підрозділів Східного військового округу. Даний округ і менш активний по тренуванням, та і малоймовірно, що війська цього округу окрім найбоєздатніших будуть залучені масово до гіпотетичної війни проти України, оскільки їх головне завдання це оборона Далекого сходу від КНР. Окрім того війська даного округу набагато гірше забезпечені сучасною військовою технікою чим війська сусіднього Центрального військового округу, вже не кажучи про Південний і Західний військовий округи. Але тим не менш навіть в таких умовах керівництво Східного військового округу вирішує активно впроваджувати тактичні прийоми, які себе гарно зарекомендували в війнах проти України і в Сирії. Робиться це із того розрахунку, що хоча техніка в окрузі і далеко не нова, проте сучасні тактичні прийоми в випадку потреби покращать боєздатність підрозділів.

Так минулого тижня на полігоні Бурдуни (Бурятія) 37-ма мотострілецька бригада 36-ї загальновійськової армії проводила двостороннє тактичне навчання за участю 1 тисячі бійців і 300 одиниць техніки. Посилені артилерією мотострілецькі батальйони відпрацьовували застосування розвідувально-ударних і розвідувально-вогневих контурів за допомогою БПЛА і артилерії дальністю до 30 км. Так БПЛА Орлан-10 забезпечували виявлення противника в нічний час, а системи Град-М і Мста-С його знищення. Вже потім залишки ворожих підрозділів в ближньому бою знищуються за допомогою танків і іншої бронетехніки. Прикриття із повітря від ворожих БПЛА і авіації забезпечували системи ЗУ-23-4 Шилка.

Також в Східному військовому окрузі тривають злагодження на рівні окремих рот мотострілецьких батальйонів і бригад – всього до 3 тисяч осіб (Амурська область, Хабаровський край, Єврейський автономний район). Бійці, хоча і вчаться на радянській техніці кінця 1980-х, але при цьому працюють із засобами зв’язку нового покоління і БПЛА. Це допомагає певною мірою підвищити боєздатність в умовах, коли вся сучасна техніка для сухопутних з’єднань іде перш за все в Західний і Південний військовий округи і меншою мірою в ЦВО.

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