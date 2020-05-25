Дети Дюни, воллейбол и Мураками – 5 новых книг, которые стоит прочесть перед летом (укр.)

…Чому саме перед літом варто читати ці книжки? По-перше, дехто з авторів все-таки не втрачає надію зацікавити вас спортом, якого так не вистачає під час карантину. По-друге, деякі книжки – це довгоочікувані бестселери, з яких може початися історія тривалої та великої дружби…

Френк Герберт. Діти Дюни. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2020

Цей культовий роман – науково-фантастичний твір американського письменника Френка Герберта, перший з шести романів, що складають фантастичну сагу. Перекладена десятками мов, ця класика жанру здобула мільйони шанувальників у всьому світі, обігнавши в рейтингах навіть "Володаря перснів". Піднявши наукову фантастику на вершину за обсягами продажу, Френк Герберт проклав шлях іншим письменникам цього жанру. Після феноменального успіху "Дюни" Айзек Азімов, Артур Кларк, Роберт Гайнлайн, Рей Бредбері та інші автори наукової фантастики отримали свої національні бестселери. За сюжетом роману, настав час, коли старий Пол Атрід, таємничий Муад’Діб, володар Арракіса, покинув Галактику назавжди. Роки його правління сплинули, як і роки життя. Почалася епоха дітей Дюни – близнят Лето та Ганіми. У них зосереджена грізна сила – завдяки пам’яті своїх предків вони не по-дитячому мудрі й мають дар передбачення. "Вони були не просто дев’ятирічними дітьми, а природною силою, стихією, об’єктом поклоніння та страху. Були дітьми Пола Атріда, Муад’Діба, що став Магді всіх фрименів, пальником, завдяки якому вибухнуло людство. Фримени рушили навсібіч із цієї планети у джигаді, несучи своє полум’я крізь людський Усесвіт хвилею релігійного правління, засяг і повсюдний вплив якого залишили слід на кожній планеті". Вороги кидають виклик імперії Атрідів. Зрадники династії розставляють капкани інтриг. Арракісу загрожує економічна криза. Тим часом планетою шириться чутка про таємничого Проповідника. Кажуть, що це повернувся сам великий Муад’Діб…

Харукі Муракамі. Про що я говорю, коли говорю про біг. – К.: Yakaboo Publishing, 2020

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Автор цієї книжки, один з найвідоміших у світі сучасних письменників недаремно вважає, що чесно писати про біг і чесно писати про себе – практично те саме. Тож не дивно, що він пропонує вважати своє твориво чимось на кшталт мемуарів про біг. Насправді ж, як дізнаємося далі, крім хмар і річки, про які думає бігун, нас чекають цікавезні роздуми про багато важливих речей. І не лише про літературу чи джаз, знавцем якого вважається автор. "Для мене біг — це водночас і тренування, і метафора, – значить він. – Бігаючи щодня, беручи участь у різноманітних змаганнях, я потроху підіймаю планку, підвищую вимоги і зростаю над собою. Саме тому я день у день так сумлінно працюю — щоб вийти на вищий рівень. Я аж ніяк не видатний бігун. Радше звичайний, тобто цілком посередній. Але це не важливо. Важливо те, чи покращилися мої показники порівняно з попереднім днем. У забігах на довгу дистанцію єдиний суперник, якого треба перемогти, — це ти сам, той, що був раніше".

Ксенія Фукс. 12 сезонів жінки. – Чернівці: Видавництво 21, 2020

Головна героїня цього, умовно кажучи, роману – це сучасна жінка. Насправді ж це 12 новел, об’єднаних між собою головними персонажами, але не пов’язаних хронологічно, присвячені соціальним та психологічним проблемам, з якими стикається сучасна жінка. Кар’єра або дитина? Як протистояти насиллю? Як визначити власну сексуальну ідентичність? Чи дійсно кохання та війна крокують поряд одне з одним? Ці та інші запитання ставлять собі 12 героїнь книжки. "Коли я повернувся додому, перше, що зробив, відкрив її профіль, аби знайти ознаки її лесбійності, ніби не хотів вірити чи ніби не міг повірити, що таке могло бути, – згадує герой однієї з новел. – Жінка з такими ногами не могла бути з жінкою. Але зловив себе на думці, що навіть не запам'ятав зовнішність конкурентки. Це все одно не мало значення, Фотографій приватного життя, за винятком тих, на яких її "затегали", Софія не постила. Цікаво, чому ж вони на тій вечірці були не разом? Можливо, це несерйозно чи щось зовсім нове. Чорт. Мене починало вибішувати, що я постійно про неї думав. Навіть вже був готовий написати нашій спільній знайомій, щоб розпитати про все. Але як таке розпитаєш. "Слухай, а ти знаєш, чи в Софії з тією все серйозно?" А вона точно "така"? Все це було жалюгідно. Тому я подзвонив приятелю, ми пішли в кнайпу, де я напився в дупу".

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Рюта Кавашіма. Тренуй свою пам’ять. – Х.: Фабула, 2020

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"Останнім часом я все забуваю, – нагадує автор цієї книжки знайому багатьом ситуацію. – Не можу згадати імена людей. Чи не з’їду я з глузду в майбутньому?" Тож безумовно є люди, які хотіли б покращити роботу свого мозку, і ця книжка допоможе впоратися з будь-якими побоюваннями. Вона має дві мети: допомогти дізнатися вік свого мозку і навчити тренувати мозок щодня. Тож нескладні щоденні вправи покращать пам’ять і допоможуть повноцінно насолоджуватися життям. Але чи можна покращити свою пам’ять, тренуючись лише п’ять хвилинна день? "Так", – відповідає автор і доводить це своєю книжкою. Доктор медичних наук, провідний спеціаліст у галузі томографії, спираючись на результати сучасних досліджень, він розробив комплекс тренувань, що лише за кілька тижнів зможуть поліпшити роботу вашого мозку.

Тім Ґровер. Безжальні: від хорошого до нестримного. – К.: Yakaboo Publishing, 2020

Прямо, відверто та брутально чесно автор цієї книжки на пальцях пояснює, як діяти, аби вас ніщо не спинило. Ви продовжуватимете рухатися коли всі здадуться, ви розквітатимете під тиском і ніколи не дозволите емоціям знесилити вас. Автор розповість про ключові риси, спільні для найпотужніших чемпіонів спорту та бізнесу. Ця книжка навчить вас довіряти власним інстинктам і входити в непереможний стан свідомості. Ви навчитеся контролювати себе й команду і пристосовуватися до кожної ситуації, знаходити слабинки супротивника й ефективно атакувати. Сповнена досі не оприлюднених історій про видатних спортсменів сучасності, ця книжка покаже вам, як навіть чемпіони стають ще кращими. І ви теж зможете. "Дивіться, я не психолог, не психіатр або соціальний працівник, – попереджає автор. – Я не сидів десятиліттями у кабінеті, збираючи, до­сліджуючи та аналізуючи дані, пописуючи статті про теорії досконалості та продуктивності. Та гарантую, що все у цій книзі ґрунтується на безпосередньому знайомстві з найпро­дуктивнішими в цьому світі людьми. Я прекрасно розумію, як вони думають, як навчаються, як досягають успіху та програють… і, врешті, що змушує їх бути безжальними".

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