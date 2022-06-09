Возвращение политики – двухпартийность

Украинская политика после войны будет другой, но она будет такой же яркой и зрелищной, как и до 24 февраля

Наблюдая и участвуя в разговорах, которые мы ведем сейчас друг с другом, я вижу прообразы и четкие контуры всего двух будущих партий, обреченных на одновременное существование.

Позиционный вопрос не нов и хорошо изучен, но он снова на повестке дня – национализм или интернационализм?

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Если национализм, то мы рассчитываем только на себя. Мы как Израиль, окруженный врагами, и кому в голову придет всерьез обсуждать, почему на земле обетованной не исполняется музыка Вагнера и почему государство не позволило идишу, так похожему на немецкий, сосуществовать на равных с ивритом? Мы верим только в свою армию, в свою культуру, в свои ценности и в своих людей, относясь к любой международной поддержке как к ситуативной – она никогда не будет достаточной. Враг будет уничтожен военной победой.

Если интернационализм, то мы открыты для изменений. Мы как Новый Свет и для обломков постсоветской империи, и для Западного мира, со странами которого можем заключать союзы и открывать невиданные ранее новые формы международного партнерства. Мы ни от чего вообще не отказываемся, стараясь все превратить в поддержку и пользу Украины. Враг будет уничтожен идеологической победой – его ждет внутренняя революция и распад.

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Кто-то считает, что будет отдельная военная партия, но успешной отдельной военной партии не будет, как и не будет просто партии власти, стоящей над националистами и интернационалистами.

Но не будет и победы одних над другими, просто потому что и те, и другие искренние патриоты Украины. Будет 60/40, а не 80/20. Цикл за циклом национал-патриоты будут сменять интернационал-патриотов и наоборот.

Правда, сначала, к сожалению, наступит всеобщий большой срач и взаимные обвинения.

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