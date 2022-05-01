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Дмитрий Белянский

Русский язык – это фейк

Дмитрий Белянский

Член Наблюдательного Совета Медиа Группы Украина

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1 мая, 19:16
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Именно во время войны нам надо изменить подход к тому оружию врага, которое на протяжении всех лет нашей независимости работало на раскол украинского общества. Языковой вопрос должен быть, наконец, закрыт

И если к его разрешению присоединятся не политики, а лингвисты, то это позволит нам еще и открыть языковой фронт на этой войне, где мы точно победим.

Поэтому вначале я хочу предложить рассмотреть лингвистическую гипотезу. Ее основные тезисы:

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  1. Русского языка не существует. Он прекратил существование в 1917 году, одновременно с ятями, ерами и распадом империи.
  2. Советский Союз говорил на советском языке, корни которого больше имеют отношение к бюрократическим канцеляризмам и "шершавому языку плаката", чем к живой речи. Это был искусственный язык типа эсперанто, рожденный в голове многолетнего эмигранта Ленина – пересказ кириллицей немецкого мышления. За годы существования СССР искусственно созданный язык превратился в полноценное лингва франка империи. Работа Сталина "Марксизм и вопросы языкознания" была написана в 1950 году ровно затем, чтобы переименовать этот искусственный советский язык в русский.
  3. Советский русский язык всегда функционировал с учетом географических особенностей. В Украине он другой, чем в Грузии или в Московском регионе. С распадом СССР распался и язык, и более корректное название для того, на чем продолжает здесь говорить часть наших сограждан, – восточноукраинский язык.

Политическая гипотеза к реализации после лингвистической экспертизы предлагается такая:

  1. Мы переименовываем "русский язык" во всех официальных документах Украины в "восточноукраинский язык".
  2. Мы добиваемся международного признания этого переименования, что, к примеру, должно привести к cмене клавиатурных раскладок – не rus, а eu, т. е. Еastern Ukrainian.
  3. Мы не знаем, как русские назовут свой язык, но раскладка клавиатуры rus, пока они с этим не определятся, должна содержать в себе и яти, и еры. Именно с ними и писали все те классики, с которыми они так носятся.

Добавлю из личного: фразу "окончательное решение вопросов языкознания" Пушкин бы просто не понял, в отличие от каждого, только что ее прочитавшего. И любой филолог знает, что то, что я написал, – правда. Просто вслух об этом сказать тяжело. Как и двум ныне покойным русским профессорам филологического факультета, на котором я учился двадцать лет назад. Но они-то мне это и сказали.

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