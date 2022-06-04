Блоги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?
Блоги
Дмитрий Белянский

Что должен ответить украинец, если заграницей его спросят

Дмитрий Белянский

Член Наблюдательного Совета Медиа Группы Украина

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 июня, 18:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Телеграмм-канал "Перемещенные лица (DP) продолжает опрашивать украинцев о том, как правильно отвечать на политические вопросы иностранцев с подтекстом

Нет, вам не кажется, что половина участников группы украинских беженцев в Telegram в тех городах и странах, где вы сейчас есть, является обладателем российских паспортов. Как и анонимные очевидцы и знакомые очевидцев всех событий, охотно вбрасывающие свое вкрадчивое или явное "невсётакоднозначно" не только во все паблики социальных сетей, но и в живое общение с доверчивыми европейцами – да, это сетка.

Больше об этом – в Telegram-каналe "Перемещенные лица (DP)"

Реклама

И как бы масштабно вы себе не представляли сетку российской пропаганды в Европе, умножьте свои представления о ней еще на порядок. Она в разы масштабнее. Масштабное не значит эффективное, но оно влияет. Да, любому украинцу этих русских видно в соцсетях невооруженным взглядом и их нарратив всегда выглядит неуместным бредом (особенно когда они постят его в группах, посвященным исключительно бытовым вопросам). Но в результате всех этих упражнений у нас вырабатывается страшно вредный рефлекс усталости – усталость по кругу отвечать на идиотские вопросы и оспаривать вранье.

Между тем, основные усилия российской пропаганды как раз и направлены на то, чтобы все эти идиотские вопросы возникли у европейцев. И когда они пришли бы с ними к вам, у вас бы просто не было уже сил ответить, вы бы просто отмахнулись.

Извините, я приведу явно уже знакомый вам перечень:

Реклама
  • Почему конкретно в нашу страну приехали?
  • Почему мы должны за вас платить?
  • Почему из-за вашей войны у нас растут цены?
  • Почему мы дали вам оружие, а вы еще не взяли москву?
  • Почему вы тут, а не у себя в стране?
  • Почему Европа должна платить за вашу войну?
  • Почему вы оформляете у нас статус, а не просто сидите туристом?
  • Почему вы сами за себя не платите?
  • Почему вы пошли работать?
  • Почему вы не пошли работать?
  • Вы действительно собираетесь восстанавливать ядерное оружие?
  • Какая нам разница, кто из вас победит?
  • Какая разница, чьей пропаганде верить?
  • Не принесете ли вы войну ко мне в страну?
  • В вашем родном городе уже не стреляют, почему не возвращаетесь?
  • Откуда вы знаете, что русские совершают военные преступления, ведь вы сами тут?
  • Как так получилось, что вы не смогли предотвратить войну?
  • Почему бы вам не успокоиться и просто не пожить, не думая о войне?
  • Почему вы не помогаете русским остановиться?
  • Не все же русские плохие, есть и хорошие?
  • Почему ваш президент не слушает, что ему наши говорят?

Как вы понимаете, перечень бесконечен и замкнут по контуру. Но вот что важно – самым очевидным образом мы имеем дело с ситуацией, когда идиотские вопросы слышим в одном месте, а усталость на них отвечать приобретаем в другом. При этом способность и готовность 7 миллионов украинцев, перемещенных в Европу за 100 дней войны, отвечать на любые прямые вопросы, которые им задают европейцы в живом общении, остается безусловным способом эффективной борьбы с роспропагандой.

Но как ответить правильно? Что отвечать-то надо?

Всю эту неделю в своем телеграм-канале DP (Displaced_Person), при поддержке телеграм-каналов "Сегодня" и "Украина 24", я проводил небольшой эксперимент, с результатами которого хочу вас сегодня познакомить.

Реклама

Сначала было выбрано 5 вопросов в духе приведенного выше перечня:

  • Зачем вам столько нашего оружия?
  • Когда вы собираетесь назад в Украину?
  • Почему некоторые украинцы еще говорят по-русски?
  • Почему бы вам просто не прекратить эту войну на любых условиях?
  • Способна ли маленькая Украина на большую победу над россией и на какую?

Дальше к каждому из этих вопросов было предложено четыре варианта ответа. При этом не социологически разнообразных ответа, а конкретно те ответы, которые каждый из нас может считать более-менее правильными. Таким образом, на каждый вопрос предлагалось четыре заведомо правильных варианта ответа.

При этом было поставлено условием, что это те ответы, которые мы даем заграницей. То есть, это не то, что между собой говорим, это конкретно на экспорт.

Вот что получилось после голосования.

Вероятно, единственно правильным ответом для европейца на вопрос, когда домой, является ответ "как только твое правительство скажет". Нельзя же выносить за скобки контекст, кто и почему спрашивает, и с какой целью интересуется.

Но это ведь на то и эксперимент, чтобы составить рекомендации. Их, по его результатам, всего три.

  • Во-первых, выписывайте идиотские и очевидные вопросы. Где бы они не звучали, кто бы их не произносил, знайте – вы увидели, значит, и вам зададут, в самом неожиданном контексте, и надо быть заранее готовым к ответу.
  • Во-вторых, попробуйте подготовить все возможные правильные варианты ответов – таковыми можно считать только те, которые помогают нам как можно быстрее выиграть эту войну.
  • В-третьих, пожалуйста, всегда учитывайте, кому вы отвечаете, поскольку ответ, который вам лично больше всего нравится, может сработать наоборот.

За инструкциями, что и когда говорить, никуда ходить не надо.

Дружно принимаем шифрограммы прямо из обращений президента Зеленского. Вот что он, например, сказал нации во вторник:

"Каждый и каждая на всех уровнях должны быть сейчас лоббистами поставки нашему государству современного тяжелого оружия, современной артиллерии. Всех тех систем, которые действительно могут ускорить победу Украины. Говорите об этом повсюду, где это полезно и где это услышат. Говорите политикам государств-партнеров, представителям иностранных СМИ, даже вашим друзьям за границей. Этот нарратив о необходимости предоставлять Украине достаточно оружия для победы должен сохраняться постоянно".

Но если серьезно, то мы противостоим изощренной роспропаганде за счет простой украинской правды, и в этом наше по-настоящему главное преимущество. Поэтому все нужные ответы давно внутри у каждого из нас. Осталось только их систематизировать и применить.

Примите участие в обсуждении на Telegram-канале "Перемещенные лица (DP)"

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробности
🙏 Keep Calm
💵 помощь во время войны
Еще больше льгот
Хроника обстрелов
Подробностси
💙💛 Украинцы за границей
Как выжить?
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
❤️ "Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:40 4 июня
1
Личный состав 31050
Личный состав
2
Танки 1376
Танки
3
ББМ 3379
ББМ
4
Артиллерия 680
Артиллерия
5
Средства ПВО 95
Средства ПВО
6
РСЗО 207
РСЗО
7
Самолеты 210
Самолеты
8
Вертолеты 175
Вертолеты
9
БПЛА 540
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2337
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Лейтенант Любовь Плаксюк - первая в Украине женщина-командир артиллерийского подразделения (экс-преподаватель истории). Сражается в составе бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича. Решительна, бесстрашна и удивительно хладнокровна - идеальный артиллерист!
История уникальной артиллеристки
Победители Лиги чемпионов
ТОП-5 лучших команд
1
Реал Реал
14
2
Милан Милан
7
3
Бавария Бавария
6
4
Ливерпуль Ливерпуль
6
5
Барселона Барселона
5
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.28

Чемпионский бой Усика
Александр Усик
Александр Усик
23 июл.
23:00
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

35

Возраст

32

191

Рост

198

198

Размах рук

208

100.3

Вес

108.6

19

Победы

24

68.4%

% нокаутов

91.7%

Денежный вопрос
Что будет с ценами на продукты?
Узнать
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29834.48

Binance Coin (BNB)

300.96

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

63.24

Theta (THETA)

1.18

Love is... 💙💛
За что мы любим Львов
Львовский сырник

Львовский сырник

Пьяная вишня

Пьяная вишня

Jazz Fest

Jazz Fest

Оперный театр

Оперный театр

Дворец Потоцких

Дворец Потоцких

Посетить город!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,91
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
41,99
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
45,68
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95
Hot News
Готов усыновить ребенка!
Даниэль Салем

"Я решил, что хочу удочерить одну из девочек, которая потеряла родителей"

Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных ценных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
Happy Birthday 🥳
Звездные именниники
1 июня Морган Фримен, 85 лет
1 июня Морган Фримен, 85 лет
1 июня Хайди Клум, 49 лет
1 июня Хайди Клум, 49 лет
4 июня Анджелина Джоли, 47 лет
4 июня Анджелина Джоли, 47 лет
5 июня Марк Уолберг, 51 год
5 июня Марк Уолберг, 51 год
5 июня Барбара Брыльска, 81 год
5 июня Барбара Брыльска, 81 год
1 /2
Генератор тостов
Был бы повод!
Лучшие боксеры мира
ТОП-10 вне зависимости от веса
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0
TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
Мust Have июня
Розовая панама
Где купить?
Опрос
Must Know
Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн
Instagram недели
Аккаунт украинского кота-блогера Бандеры
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на вышиванку
Должна быть у каждого в гардеробе
В красных оттенках

В красных оттенках

В национальной стилистике

В национальной стилистике

В черных оттенках

В черных оттенках

Где купить?

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять