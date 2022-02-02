15% ВВП в год на декарбонизацию. Это реально?

Исследование McKinsey Global Institute о декарбонизации принесло интересные результаты. Аналитики компании прогнозируют, что к 2050 году глобальные капитальные расходы на декарбонизацию могут достигнуть 275 трлн долл., или 7,5% накопленного мирового ВВП. Таким образом в среднем в год все страны будут тратить на борьбу с выбросами СО2 9,2 трлн долл., тогда как в 2020 году эта сумма составила 5,7 трлн долл. Ожидается, что большую часть затрат возьмут на себя наиболее экономически развиты государства – США, Китай, Япония, Великобритания и страны Евросоюза.

Согласно выводам данного исследования, чтобы достичь климатической нейтральности к 2050 году, Украина должна тратить на декарбонизацию более 15% от совокупного ВВП в период 2021-2050 годов. Нашу страну отнесли к группе государств, осуществляющих так называемую интенсивную эмиссию. Последнее означает комплексную стратегию, включающую декарбонизацию в промышленности, расширение мощностей возобновляемой энергетики, помощь фермерам в переходе на низкоуглеродные методы ведения хозяйства или частичный отказ от сельского хозяйства.

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Прогнозируется, что глобальный зеленый переход приведет к исчезновению 187 млн рабочих мест в производствах, связанных с добычей ископаемого топлива и выделяющих наибольшее количество парниковых газов, однако будет создано 202 млн новых рабочих мест в новой, климатически нейтральной экономике. Кроме того, по мнению аналитиков, чтобы выполнить цели декарбонизации, странам придется закрывать угольные ТЭС, 80% из которых расположены в Китае и Индии.

По моему мнению, исследование McKinsey Global Institute доказывает нереалистичность климатических целей, которые поставила перед собой Украина. Мы не сможем потратить 15% совокупного ВВП, произведенного в период 2021-2050 годов на декарбонизацию. Речь идет о сотнях миллиардов долларов, таких расходов не сможет себе позволить украинская экономика при нынешних весьма неуверенных темпах роста. При этом у нас отсутствует государственные финансовые инструменты поддержки декарбонизации, такие как, например, Фонд декарбонизации, законопроект о его создании второй год лежит в парламенте.

Не уверен, что мы сможем так быстро отказаться от ТЭС, которые сегодня играют важную роль в корректировке национальной энергосистемы. К 2040 году Украине нужно заменить 13 из 15 блоков АЭС, строительство одного нового блока стоит около 5 млрд долл., которых нет и пока не предвидится. Как в этих условиях закрыть шахты, угольные ТЭС, провести реструктуризацию угольных регионов, переобучить сотни тысяч сокращенных работников и создать для них новые рабочие места? Звучит абсолютно нереально. Что нужно делать? Первое и самое главное – полностью пересмотреть цели и задачи декарбонизации украинской экономики.

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Они должны отвечать не только экономическим, но и политическим реалиям. Например, в связи с растущей угрозой российской военной агрессии и нового указа президента о повышении обороноспособности, Украина дополнительно перенаправит часть бюджетных ресурсов на армию и развитие ОПК. Это правильное решение, соответствующее вызовам, стоящим перед страной. Но в таком случае как быть с декарбонизацией? На нее денег точно не хватит, поэтому наши климатические планы и обязательства следует коренным образом пересмотреть.